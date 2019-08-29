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На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: в ход пошло запрещенное вооружение

29 августа, 07:32

Потерь среди украинских военнослужащих за минувшие сутки нет

/ Фото: Getty Images

За минувшие сутки, 28 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим тишины. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"28 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил семь обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, вблизи Лебединского боевики ударили из стрелкового оружия, а неподалеку Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов. Четыре обстрела из гранатометов различных систем и стрелкового оружия российские наемники устроили вблизи Водяного. А вот неподалеку Широкино с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных Сил, враг применил беспилотный летательный аппарат с подвесом, на котором был закреплен для сброса гранатометный выстрел (ВОГ-17).

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики семь раз обстреляли позиции Объединенных сил. Вблизи Новолуганского враг применил запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В районе Зайцево оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Новотошковского российские наемники ударили из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку Южного – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Еще три обстрела из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были зафиксированы вблизи Майорска.

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"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", – рассказали в ООС.

Напомним, за минувшие сутки, 27 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим тишины. Один украинский военнослужащий ранен.

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы ООС

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