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Ситуация на Донбассе: боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ

30 августа, 07:18

Потерь среди украинских военнослужащих за минувшие сутки нет

/ Фото: Facebook

За минувшие сутки, 29 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим тишины. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"29 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, у Марьинки велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Три обстрела из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики устроили неподалеку Водяного. Около Новогнатовки российские наемники применили станковый противотанковый гранатомет, а вблизи Гнутово дважды ударили из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку боевики открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов, а вблизи Талаковки – из стрелкового оружия. Около Павлополя стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил. Два из них зафиксировали неподалеку Южного – там велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Зайцево боевики применили вооружение БМП и стрелковое оружие. Трижды возле Луганского боевики ударили из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А неподалеку Новолуганского были применены автоматический гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Фото: president.gov.ua

"За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", – рассказали в ООС.

Напомним, 28 августа на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим тишины.

А 27 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим тишины. Один украинский военнослужащий был ранен.

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы ООС

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