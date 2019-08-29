С 1 сентября КПВВ в зоне ООС перейдут на осенний режим работы

Пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 7:00 до 18:30

КПВВ "Золотое". Фото: скриншот

1 сентября Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе перейдут на осенний режим работы, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С 1 сентября 2019 Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), расположенные на линии соприкосновения на Донбассе, перейдут на осенний режим работы. В осенний период пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 7:00 до 18:30", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в среду вечером.

Реклама

В частности, по осеннему режиму будут функционировать такие дорожные коридоры:

"Стаханов – Золотое – Горное – Лисичанск" – КПВВ "Золотое";

"Горловка – Бахмут" – КПВВ "Майорское";

"Донецк – Курахово" – КПВВ "Марьинка";

"Донецк – Мариуполь (через Мариуполь)" – КПВВ "Новотроицкое";

"Новоазовск – Покровск – Талаковка – Мариуполь" – КПВВ "Гнутово" (с.Пищевик)

"Станица Луганская – Счастье – Новоайдар" – КПВВ "Станица Луганская".

Напомним, что в Станице Луганской с 15 июля от моста до первого пункта пропуска на украинской стороне пенсионеров и людей с инвалидностью подвозит специализированный автобус.

В тренде Покупать или отказать: нужны ли Украине американские Javelin

Как сообщалось в сентябре прошлого года, из-за большой очереди на КПВВ "Станица Луганская" толпа затоптала пенсионерку. Отмечалось, что женщина получила перелом бедра.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама