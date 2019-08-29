Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,22
27,95

С 1 сентября КПВВ в зоне ООС перейдут на осенний режим работы

29 августа, 01:16

Пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 7:00 до 18:30

КПВВ "Золотое". Фото: скриншот

КПВВ "Золотое". Фото: скриншот

1 сентября Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе перейдут на осенний режим работы, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С 1 сентября 2019 Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), расположенные на линии соприкосновения на Донбассе, перейдут на осенний режим работы. В осенний период пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 7:00 до 18:30", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в среду вечером.

Реклама

В частности, по осеннему режиму будут функционировать такие дорожные коридоры:

  • "Стаханов – Золотое – Горное – Лисичанск" – КПВВ "Золотое";
  • "Горловка – Бахмут" – КПВВ "Майорское";
  • "Донецк – Курахово" – КПВВ "Марьинка";
  • "Донецк – Мариуполь (через Мариуполь)" – КПВВ "Новотроицкое";
  • "Новоазовск – Покровск – Талаковка – Мариуполь" – КПВВ "Гнутово" (с.Пищевик)
  • "Станица Луганская – Счастье – Новоайдар" – КПВВ "Станица Луганская".

Напомним, что в Станице Луганской с 15 июля от моста до первого пункта пропуска на украинской стороне пенсионеров и людей с инвалидностью подвозит специализированный автобус.

В тренде
Покупать или отказать: нужны ли Украине американские Javelin
ПТРК Javelin. Фото: Flickr

Как сообщалось в сентябре прошлого года, из-за большой очереди на КПВВ "Станица Луганская" толпа затоптала пенсионерку. Отмечалось, что женщина получила перелом бедра.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Донбасс режим КПВВ ООС

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

День Независимости: как Украина отмечает праздник
День Независимости: как Украина отмечает праздникУкраина
"Под гарантии суверенитета Украина сдала огромный ядерный потенциал": интервью с Леонидом КравчукомПолитика
"Шахтер" – "Мариуполь" – 5:1: "горняки" учинили разгром азовцев на 150-летие ДонецкаЧУ по футболу 2019
Гибель бойца на Донбассе: погиб 20-летний морской пехотинец
Гибель бойца на Донбассе: погиб 20-летний морской пехотинецДонбасс
В Минске завершились переговоры с боевиками: о чем договорились стороны
В Минске завершились переговоры с боевиками: о чем договорились стороныДонбасс
ВСУ несут потери: стали известны имя и подробности гибели 25-летнего командира
ВСУ несут потери: стали известны имя и подробности гибели 25-летнего командира "Айдара"Украина

Новости партнеров

Loading...