Боевики ударили по украинским военным из гранатометов, БМП и "зенитки"

Сегодня, 07:38

Боевики 18 раз открывали огонь по позициям наших войск, при этом противник 4 раза применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями

Противостояние на Донбассе продолжается. Фото: пресс-центр ООС
Противостояние на Донбассе продолжается. Фото: пресс-центр ООС

За прошедшие сутки, 21 сентября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой. Об этом в Facebook сообщает пресс-штаб Операции Объединенных сил.

Боевики 18 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник 4 раза применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино", - говорится в сообщении.

Как отмечается, боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, под минометный обстрел попали опорные пункты украинских военных на Мариупольском направлении.

"Вчера вечером из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное. Опорный пункт наших войск у Широкино противник также обстрелял из миномета 120-го калибра. Позиции в районе Гнутово попали под огневой налет сразу обоих минометных калибров. Кроме того, позиции Объединенных сил вблизи Водяного и Широкино были обстреляны из вооружения БМП. Также в Водяном они попали под огонь противотанкового ракетного комплекса, а в Широкино оккупанты применили зенитную установку ЗУ-23-2", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили легкие ранения.

По данным разведки, один боевик за прошедшие сутки уничтожен и пятеро ранены.

Как мы уже писали, у боевиков серьезные проблемы с комплектацией подразделений. На днях разведка сообщала, что комиссия из РФ обнаружила подразделение "мертвых душ" в "ДНР". Оказалось, что местные командиры скрывали потери в ходе боевых действий, а некоторых подразделений по факту вообще нет. Дошло до того, что несколько бандформирований были расформированы.

Также стало известно, что Россия подтянула дополнительные войска к границе с Украиной. В разведке сообщили, что в рамках масштабных военных учений "Восток-2018" российское командование отправило к границам Украины подразделения, в том числе с вооруженные "Ураганами".
Донбасс, боевики, ООС

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"Сегодня"

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