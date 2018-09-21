На Донбассе боевики подтянули на передовую танки и пехоту – Тымчук

Оккупационные войска на Донбассе продолжают усиливать передовые позиции, перебросив дополнительные силы с тяжелой техникой, а диверсионно-разведывательные групп под руководством российских офицеров ведут активную разведку. Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, на полигоне в районе Мануйловка-Терновое прибывшие мотострелковое подразделение (до батальона) и танковая рота оккупантов отрабатывают совместные действия в наступлении. А на передовой тем временем боевики находятся в боеготовности.

"Передовые подразделения оккупантов южнее Донецка продолжают находиться в повышенной степени готовности, тактические резервные группы непосредственно придвинуты к первой линии. Их наличие фиксируется в районе восточнее Докучаевска, Петровского, Верхнешироковского и за Веселым. В основном до 3-4 танков и до взвода пехоты с легкой бронетехникой, некоторые усилены минометными взводами. В районе Желобок-Донецкий-Сентяновка оккупационные формирования пытаются вести активную разведку силами сразу нескольких ДРГ. Командирами данных ДРГ являются кадровые российские военнослужащие. Личный состав групп предварительно прошел подготовку под руководством инструкторов ВС РФ", – сообщил Тымчук.

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Кроме того, российское командование отдало распоряжение активизировать в "1-м и 2-м АК" подготовку специалистов "узких" специальностей – снайперов, операторов ПТРК, специалистов по РЭБ и БПЛА. Также планируется скорое прибытие на Донбасс дополнительных групп инструкторов из числа кадровых военнослужащих ВС РФ по данным направлениям.

Как мы уже писали, у боевиков серьезные проблемы с комплектацией подразделений. На днях разведка сообщала, что комиссия из РФ обнаружила подразделение "мертвых душ" в "ДНР". Оказалось, что местные командиры скрывали потери в ходе боевых действий, а некоторых подразделений по факту вообще нет. Дошло до того, что несколько бандформирований были расформированы.

Также стало известно, что Россия подтянула дополнительные войска к границе с Украиной. В разведке сообщили, что в рамках масштабных военных учений "Восток-2018" российское командование отправило к границам Украины подразделения, в том числе с вооруженные "Ураганами".