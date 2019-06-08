Боевики ударили по украинским военным из танков

Российские войска и боевики продолжают провоцировать украинских военных

Фото: Getty Images

С начала субботы, по состоянию на 12.00 зафиксировано четыре вражеских огневых провокации на Донбассе. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Согласно данным штаба операции Объединенных сил, враг продолжает применять артиллерию 122-го калибра.

"Сегодня утром в районе н.п. Водяное и Лебединский российско-оккупационные войска совершили два мощных огневых налета на наши позиции с применением артиллерийских систем калибра 122 мм. В 07.20 в районе Водяного противник потратил 65 снарядов и совершил 28 выстрелов из танков, а у Лебединского выпустил в сторону местных украинских позиций 53 снаряда 122 калибра", – говорится в сообщении.

Кроме того враждебные выстрелы фиксировались ночью у Широкино и Красногоровки, где оккупанты вели огонь из пулеметов крупных калибров.

"Вследствие вражеского артиллерийского огня сегодня один военнослужащий получил боевого травмирование, и теперь он получает медицинскую помощь", – сообщили в Минобороны.

Напомним, 7 июня местные боевики и российские военные на Донбассе 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза – с применением запрещенных "Минском" 152 и 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 мм.

Новости "Сегодня" сообщали, что 6 июня, пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Погибли двое украинских военнослужащих.

Напомним, 5 июня пророссийские боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Погиб один украинский военнослужащий.

А 4 июня боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Погибли двое украинских военнослужащих, еще трое были ранены.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Боевики ударили по украинским военным из танков". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"