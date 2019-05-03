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ВСУ попали под обстрел на Донбассе, но дали отпор: враг считает потери

3 мая, 18:47

С начала суток оккупанты 16 раз открывали огонь по военнослужащим ВСУ

Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko.

C начала суток пророссийские боевики 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск на Донбассе, где накануне в результате ответного огня были ранены девять оккупантов. Враг вел обстрелы в том числе и из запрещенного оружия, в результате этого двое бойцов были ранены.

Об этом сообщили в вечерней сводке пресс-центра Операции Объединенных сил.

В частности, враг открывал обстреливал позиции ВСУ под Авдеевкой (трижды), Новотроицким, Гнутово, Марьинкой (трижды), Лебединским, Широкиным, Пищевиком, Павлополем (дважды), Новолуганским, Шумами и Золотым-4.

"Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", – констатировали в ООС.

Как мы уже писали, врач ужесточил обстрелы сразу же после полуночи – в течение нескольких часов поозиции украинских попали под обстрелы 12 раз


Также, как мы уже писали, офицер ВСУ Анатолий Штефан сообщил, что течение апреля 2019 года бойцы Операции Объединенных сил на Донбассе ликвидировали около 90 оккупантов и еще около 130 оккупантам были нанесены ранения различной степени тяжести.

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Тег Донбасс, обстрелы, война на донбассе, боевики Донбасса, потери ВСУ

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