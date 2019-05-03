Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Подготовка к широкомасштабной агрессии: Полторак объяснил решение Путина по Донбассу

3 мая, 15:12

Выдача российского гражданства жителям ОРДЛО – это продолжение ползучей оккупации Украины, считает министр обороны

Фото: Минобороны Украины

Российская паспортизация Донбасса может быть подготовкой России к широкомасштабной агрессии против Украины. Такое мнение высказал министр обороны Степан Полторак в интервью телеканалу "Прямой".

Он считает, что выдача российского гражданства жителям ОРДЛО – это продолжение ползучей оккупации Украины.

"Это очередной эксперимент, президент РФ Владимир Путин уже попытался испытать Украину. Конечно, это может повлиять как на ситуацию в стране, так и на оккупированных территориях. Потому что в любое время под предлогом защиты россиян, Россия может начать широкомасштабную агрессию. И выдача паспортов может быть одним из элементов подготовки к таким мерам", – сказал Полторак.

Читайте также

Министр считает, что для предотвращения возможной агрессии, Украина должна продолжать строить мощную армию, давать политическую оценку таким действиям Москвы и объединять международную коалицию против России.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке",- говорится в документе.

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

На днях постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ заявил международному сообществу, что Россия готовит почву для открытого вторжения на Донбасс. Москва своей паспортизацией украинцев сделала намеренный шаг к уничтожению Минских соглашений, считает дипломат.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, агрессия, паспорта, Полторак

Вы сейчас просматриваете новость " Подготовка к широкомасштабной агрессии: Полторак объяснил решение Путина по Донбассу". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Грузинский сценарий" в Украине: в Тбилиси отреагировали на паспортизацию Донбасса

Сегодня, 12:11

Министр Грузии рассказала, что для них это очень знакомый сценарий с путинскими паспортами

Грымчак: Будем иметь все данные, кто получил российские паспорта

Сегодня, 09:58

Чиновник рассказал, как Киев может получить соответствующую информацию

"Попытка использовать момент": евродепутат объяснил, что означает "паспортный" указ Путина

Вчера, 14:26

Новый состав Европарламента будет искать общие решения для ЕС и Украины в этой ситуации

Жителям ОРДЛО "паспорта Путина" дадут не скоро: Тука объяснил ситуацию

Вчера, 11:56

Чиновник объяснил, кто первым будет получать российское гражданство в ОРДЛО

5 секретов родителей, чьи дети редко болеют

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Самые смешные фотографии животных

Илон Маск показал фото готовой «марсианской» ракеты

Медведчук проговорился о роли Путина на Донбассе

7 вещей, за которые тебе не должно быть стыдно

Россиянин предложил Украине соглашение по Крыму

С какого возраста ребенок может безопасно гулять один?

10 научных загадок, на которые пока нет ответа

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

Сегодня, 07:51

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

Вчера, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Игорь Кононенко: "Работаем над ошибками и перезагрузкой партии"

Вчера, 07:00

Подводим итоги избирательной кампании Петра Порошенко с одним из его ключевых соратников. Первый зампред фракции БПП — об ошибках, главных достижениях и политическом будущем президента Украины

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

1 мая, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Инаугурация Зеленского: известно, когда он вступит в должность

Могилевская начнет изменять жизнь украинских женщин

10 самых популярных автомобилей премиум-сегмента в 2018