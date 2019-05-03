Подготовка к широкомасштабной агрессии: Полторак объяснил решение Путина по Донбассу

Выдача российского гражданства жителям ОРДЛО – это продолжение ползучей оккупации Украины, считает министр обороны

Фото: Минобороны Украины

Российская паспортизация Донбасса может быть подготовкой России к широкомасштабной агрессии против Украины. Такое мнение высказал министр обороны Степан Полторак в интервью телеканалу "Прямой".

Он считает, что выдача российского гражданства жителям ОРДЛО – это продолжение ползучей оккупации Украины.

"Это очередной эксперимент, президент РФ Владимир Путин уже попытался испытать Украину. Конечно, это может повлиять как на ситуацию в стране, так и на оккупированных территориях. Потому что в любое время под предлогом защиты россиян, Россия может начать широкомасштабную агрессию. И выдача паспортов может быть одним из элементов подготовки к таким мерам", – сказал Полторак.

Министр считает, что для предотвращения возможной агрессии, Украина должна продолжать строить мощную армию, давать политическую оценку таким действиям Москвы и объединять международную коалицию против России.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке",- говорится в документе.

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

На днях постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ заявил международному сообществу, что Россия готовит почву для открытого вторжения на Донбасс. Москва своей паспортизацией украинцев сделала намеренный шаг к уничтожению Минских соглашений, считает дипломат.

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