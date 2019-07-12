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Борис Колесников предложил перенять восточно-европейский опыт помощи малому бизнесу

12 июля, 10:31

Оппозиционный премьер подчеркнул, что "изобретать велосипед" не нужно

Борис Колесников
Борис Колесников. Фото: opposition.com.ua

Украина должна перенять опыт помощи малому бизнесу, практикуемый в Восточной Европе – списывать проценты по кредитам и развивать инфраструктуру.

Такое заявление премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников сделал на встрече с представителями малого бизнеса в Константиновке Донецкой области.

Он подчеркнул, что "изобретать велосипед" в деле помощи отечественному малому бизнесу не нужно. Необходимо просто использовать восточно-европейский опыт.

"Как там помогают малому бизнесу? Во-первых, списывают проценты по кредитам, а во-вторых – строят инфраструктуру: подводят воду, газ, электроэнергию. А как это происходит у нас? Мало того, что такой помощи нет, так еще и нужно будет выполнить технические условия, после чего магазин будет стоить, как завод", – заявил оппозиционный премьер.

Также Борис Колесников считает, что производство стекла должно стать для Константиновки фундаментом, который позволит городу возродиться за несколько лет. У города есть все предпосылки для этого, ведь в советское время Константиновка считалась стекольной столицей всего Советского Союза.

"В Константиновке и Дружковке необходимо провести бизнес-семинар, определить наши конкурентные преимущества. Они, безусловно, в пищевой и легкой промышленности. В этих отраслях спрос огромный. И, безусловно, производство стекла – это фундамент. Оно потихоньку возрождается. Я думаю, что, если сделать льготное кредитование для стекольных заводов, город возродится буквально за два-три года", – подытожил премьер-министр оппозиционного правительства.

Ранее новости Сегодня" сообщали, что Борис Колесников объяснил, что нужно для развития малого бизнеса.

Оппозиционный политик также подчеркивал, что власть обязана лоббировать украинские предприятия Донбасса.


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Тег Колесников, Константиновка, дружковка, малый бизнес

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