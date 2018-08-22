Ситуация на Донбассе: боевики ведут прицельный огонь по украинским военным

Под обстрел попали позиции военнослужащих Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Пески и Марьинка

На протяжении текущих суток, с 7 до 18 часов, боевики пять раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом в Facebook сообщает пресс-цент штаба ООС в Facebook.

Как отмечается, боевики вели прицельный огонь из станковых, ручных и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под обстрел попали позиции военнослужащих Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Пески и Марьинка.

"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решения на осуществление необходимого огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел. Потерь среди военнослужащих во время боевых действий не было", – говорится в сообщении.

На фоне возможной угрозы российских провокаций к праздникам в Украине военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии сайту "Сегодня" назвал направления, где в День Независимости могут оживиться боевики. По его словам, противник готовится к обстрелам, чтобы потом обвинить в обострении "пьяных украинских военных".

Кроме того, на Донбассе враг срочно усилил "мобилизацию". Разведка сообщала, что т.н. российские "военные псевдоэксперты" запустили страшные для боевиков слухи, что ВСУ якобы на День независимости собираются атаковать их.