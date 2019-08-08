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На Донбассе боевики снова нарушили запрет на использование оружия

Сегодня, 07:17

Потерь среди украинских военнослужащих за минувшие сутки нет

/ Фото: Getty Images

За минувшие сутки, 7 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим тишины. Потерь среди украинских военнослужащих нет, еще один получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"7 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, дважды вблизи Водяного, а также у Лебединского – боевики ударили из стрелкового оружия. Неподалеку Новотроицкого российские наемники применили станковый противотанковый гранатомет.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз. Неподалеку Луганского оккупант ударил из автоматического гранатомета. Два раза из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия боевики ударили вблизи Южного. У Новозвановки велся огонь из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В районе Зайцево враг ударил из автоматического гранатомета и снайперского оружия, а неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

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"За минувшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано", – рассказали в ООС.

Напомним, 6 августа на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим тишины. Из-за вражеских обстрелов четверо украинских военнослужащих погибли, еще один получил ранения.

Кроме того, ранее комбриг 36-й бригады ВСУ рассказал подробности гибели четырех морпехов.

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы ООС

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