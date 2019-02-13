Чего стоит пересечь блокпост боевиков на Донбассе: репортаж "Сегодня"

В очередях на блокпостах боевиков люди стоят по 5 часов, старики умирают, а многие возвращаются домой

Фото: AFP

Чего стоит пересечь блокпост боевиков на Донбассе: репортаж "Сегодня" Станислав Донец //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/16d/488/5c616d4889356.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/16d/488/5c616d4889356.jpg 2019-02-13T07:54:00+02:00 Донбасс В очередях на блокпостах боевиков люди стоят по 5 часов, старики умирают, а многие возвращаются домой

Поездки через блокпосты боевиков на линии разграничения на Донбассе становятся все страшнее: только с начала года в очередях умерли больше десяти человек. Другие не выдерживают многочасового стояния и отказываются от планов выехать на подконтрольные территории. "Сегодня" узнала, каково это — пересекать блокпосты между миром и войной.

"Автомобильная очередь на Еленовке — до храма", — сообщают в соцсетях дончане друг другу.

Это значит, что между шлагбаумом у пункта пропуска боевиков и последней машиной — примерно 5—6 часов "езды". Боевики запускают партиями по 10 машин раз в час, а бывали случаи, когда всего одну — две машины.

"Видите три ряда автоочереди? Это основная, льготная и суперльготная, — говорит нам водитель Артем. — Льготники — те, кто едет с детьми до года, глубоко пожилые люди, инвалиды с явными признаками инвалидности, сильно беременные женщины. Суперльгота — это проезд за плату. Понятно, что я говорю сейчас о так называемой границе "ДНР". Хочешь проскочить побыстрее? Готовь от 1000 до 2000 рублей. Раньше между очередями доходило до драк, бывало, водители вручную разворачивали машины тех, кто хотел проскочить без очереди, кидались с ножами и битами. А сейчас просто всем назначили цену".

По "суперльготке" проезжают недешевые машины с платежеспособными водителями или "перевозы" (частные перевозчики). Поездка из Донецка, к примеру, в Мариуполь у "перевоза" стоит около 450 грн. В эту сумму входят и бензин, и работа, и взятки "пограничникам", спрятанные в сигаретных пачках.

Те, кто решился на путешествие автобусом, конечно, заплатят меньше, но проведут 4—5 часов на ногах, ожидая своей очереди на проверку документов. Горловчанка Инна Гусева стоит уже три часа и, по ее словам, уже скоро она получит заветную бумажку со штампом, чтобы двигаться дальше.

"Нас, как животных, измеряют навесами. Читала в телеграм-канале: "На КПВВ Гнутово людей — два навеса" — это человек 300. Но не все достоят до конца, многие не выдерживают, уходят из очереди и едут домой. Как повезет..."

Пожалуй, каждый дончанин знает: ехать на подконтрольную территорию лучше в выходные дни или в будни во второй половине дня — нет потока пенсионеров, спешащих в пенсионные фонды и банки. Возвращаться тоже лучше в конце недели. Впрочем, активная покупка-продажа мест в очередях на КПВВ позволяет кому-то побыстрее проехать линию разграничения, а кому-то — заработать, в прямом смысле, на пустом месте.

Как известно, на блокпостах боевиков умирают люди. Организм не выдерживает многочасовых очередей, холода и стресса.

Напомним, что оккупационные власти Донецка хотят наказывать тех, кто продает место в очередях на блокпостах боевиков. Основанием для этого якобы послужили многочисленные жалобы местных жителей.

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АВТОР: Станислав Донец Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.