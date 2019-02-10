На Донбассе уничтожены два предателя Украины: в ВСУ показали фото боевиков

Одному из них было всего 21 год, которому не помогло при ранении просроченное обезболивающее

Фото: Facebook

На Донбассе уничтожены два предателя Украины: в ВСУ показали фото боевиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/fbb/2b2/5c5fbb2b29955.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/fbb/2b2/5c5fbb2b29955.jpg 2019-02-10T07:49:48+02:00 Донбасс Одному из них было всего 21 год, которому не помогло при ранении просроченное обезболивающее

Противник продолжает пополнять бесславную "бригаду-200" (уничтоженные на Донбассе боевики). На этот раз уничтожены воинами Объединенных сил были два предателя Украины. Об этом сообщил в Facebook офицер украинских Вооруженных сил Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, 7 февраля были уничтожен Прокопчук Александр из Горловки.

А вот на следующий день, 8 февраля, "бригаду-200" пополнил Сидоров Дмитрий из Донецка. Как писал в соцсети один из главарей боевиков, погибшему было всего 21 год – 2 февраля тот отпраздновал день рождения. Враг пишет, что по их позиции прилетели выстрелы из станкового противотанкового гранатомета и Сидоров умер от потери крови. Ему пытались помочь, однако обезболивающее средство для военных было просрочено и не помогло.

Отметим, что 8 февраля на Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, но ответный удар украинских воинов они надолго запомнят. Бойцы ВСУ на обстрелы врага дали "ответку" и шесть оккупантов были уничтожены, еще семеро – получили ранения.

А тем Анатолий Штефан "Штирлиц" показывал видео уничтожения боевиков. Бойцы ООС решили отомстить противнику за регулярные обстрелы и ударили по собравшимся в одном месте нескольким боевикам ракетой из противотанкового ракетного комплекса.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе уничтожены два предателя Украины: в ВСУ показали фото боевиков". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...