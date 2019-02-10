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На Донбассе уничтожены два предателя Украины: в ВСУ показали фото боевиков

Сегодня, 07:49

Одному из них было всего 21 год, которому не помогло при ранении просроченное обезболивающее

Фото: Facebook
На Донбассе уничтожены два предателя Украины: в ВСУ показали фото боевиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/fbb/2b2/5c5fbb2b29955.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/fbb/2b2/5c5fbb2b29955.jpg Донбасс Одному из них было всего 21 год, которому не помогло при ранении просроченное обезболивающее

Противник продолжает пополнять бесславную "бригаду-200" (уничтоженные на Донбассе боевики). На этот раз уничтожены воинами Объединенных сил были два предателя Украины. Об этом сообщил в Facebook офицер украинских Вооруженных сил Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, 7 февраля были уничтожен Прокопчук Александр из Горловки.

А вот на следующий день, 8 февраля, "бригаду-200" пополнил Сидоров Дмитрий из Донецка. Как писал в соцсети один из главарей боевиков, погибшему было всего 21 год – 2 февраля тот отпраздновал день рождения. Враг пишет, что по их позиции прилетели выстрелы из станкового противотанкового гранатомета и Сидоров умер от потери крови. Ему пытались помочь, однако обезболивающее средство для военных было просрочено и не помогло.

Отметим, что 8 февраля на Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, но ответный удар украинских воинов они надолго запомнят. Бойцы ВСУ на обстрелы врага дали "ответку" и шесть оккупантов были уничтожены, еще семеро – получили ранения.

А тем Анатолий Штефан "Штирлиц" показывал видео уничтожения боевиков. Бойцы ООС решили отомстить противнику за регулярные обстрелы и ударили по собравшимся в одном месте нескольким боевикам ракетой из противотанкового ракетного комплекса.

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Тег ВСУ, штирлиц, боевики, предатель

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