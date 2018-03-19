День на Донбассе: перемирие сегодня не нарушалось

По состоянию на 18:00 режим перемирия в районе зоны боевых действий на Донбассе 19 марта боевики не нарушали. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"С начала суток режим полного прекращении огня на линии разграничения сторон боевиками российско-оккупационных войск придерживался в полной мере. По состоянию на 18:00 обстрелов наших позиций не зафиксировано. Украинские воины, которые выполняют задание на первой линии обороны, продолжают надежно контролировать противника, неукоснительно придерживаясь при этом условий полного прекращения огня", – говорится в сообщении.

Напомним, на протяжении прошлых суток, 18 марта, режим перемирия в зоне боевых действий на Донбассе был нарушен дважды.

Накануне мониторинговая миссия ООН по правам человека за период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года зафиксировала 73 случая гибели и ранений гражданских, связанных с конфликтом на востоке Украины.

Напомним, ранее наблюдатели ОБСЕ зафиксировали у боевиков на Донбассе танковое пополнение. Мониторинговая миссия также констатировала нарушение перемирия и отмечают, что пророссийские силы подтягивают тяжелое вооружение. Наблюдатели подсчитали количество гаубиц, "Градов" и противотанковых пушек у боевиков. Кроме того, в ОБСЕ отметили, что как минимум четыре раза вооруженные боевики не позволили им провести свою работу.

Как заявлял на днях президент Украины Петр Порошенко, на границе с Украиной несколько дивизий РФ готовы к вторжению. Российские войска готовы к интервенции как с севера, так и с востока, отметил глава государства.