День в АТО: с начала суток сохраняется режим тишины

В течение 3 марта боевики на Донбассе не стреляли по опорным пунктам украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала сегодняшних суток режим тишины продолжает сохраняться вдоль всей линии соприкосновения. По состоянию на 18:00 обстрелов в сторону наших позиций не зафиксировано", – говорится в сообщении.

Также отмечено, что подразделения украинской армии неуклонно придерживаются Минских договоренностей.

"Ситуация в районе проведения АТО на территории Луганской и Донецкой областей находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Наши военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны, находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником", – добавили в штабе.

Напомним, в течение прошедших суток, 2 марта, боевики били по позициям Вооруженных сил Украины из запрещенного вооружения, что привело к гибели одного военного.

Как сообщалось, в Минске объявили о полном и бессрочном перемирии на Донбассе с 5 марта. Трехсторонняя контактная группа подчеркнула важность принятия и соблюдения приказов о прекращении огня, эффективном применении дисциплинарных мер в случаях нарушения перемирия и избежании наступательных действий и разведывательных операций.