Проблема реабилитации ветеранов АТО: эксперты развеяли страхи

По состоянию на 4 октября 2017 г. в Украине статус участника боевых действий получили 316,6 тыс. человек.

В Украине уже четвертый год идет война. Сотни бойцов возвращаются после пережитых ужасов с поломанной психикой, ночными кошмарами и неспособностью продолжать обычную жизнь. Для того, чтобы исправить все это, в стране должна нормально работать программа по психологической реабилитации военных.Отметим, по состоянию на 4 октября 2017 г. в Украине статус участника боевых действий получили 316,6 тыс. человек.

Начальник клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" Олег Друзь на заседании парламентского комитета по вопросам здравоохранения заявил, что вообще около 93% участников АТО можно назвать потенциальной угрозой для общества из-за ПТСР (Посттравматического стрессового расстройства).

Эксперты уверенны, что эта цифра преувеличена, да и далеко не все проблемы ветеранов можно отнести к ПТСР. Тем не менее, этот вопрос остается нерешенным до сих пор.

"Проблема заключается в том, что бойцы, прошедшие горнило войны, вернулись в мирную жизнь без адаптационного периода. Я бы не завышал цифры до 93% всех участников АТО. Во-первых, не все принимали непосредственное участие в боях. Во-вторых, каждый человек индивидуален, а соответственно, и индивидуально влияние внешнего окружения. Поэтому, конкретное лицо может самостоятельно пережить опыт и вернуться к мирной жизни, может иметь незначительные отклонения, а может – существенные", – рассказал Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма в комментарии сайту "Сегодня".

Более подробно читайте в материале сайта "Сегодня": Психология войны: как помочь ветеранам АТО вернуться к нормальной жизни.

Также, напомним, что ранее в Минобороны прокомментировали заявление о массовых суицидах среди военных.