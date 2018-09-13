День в ООС: боевики применили запрещенное вооружение, ранен боец ВСУ

Сегодня, 18:26

Российские наемники 15 раз обстреляли украинские позиции

Фото: архив
Фото: архив

С начала суток на Донбассе пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ, пять раз применив запрещенное Минском вооружение. Ранения получил украинский военный. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. При этом 5 раз враг применил вооружение, запрещенное минского договоренностями", – говорится в сообщении.

В частности, в течение дня боевики обстреляли украинские позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Березовое, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Кроме того, по позициям в районе населенных пунктов Чермалык и Водяное рапссийские наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра. Опорный пункт вблизи Крымского обстреляли из минометов калибра 120 мм. Еще по одной позиции в районе Чермалыка боевики вели огонь из минометов обоих калибров.

"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел. В ходе ведения боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – отметили в ООС.

Напомним, Россия привлекла к своим масштабным военным учениям "Восток-2018" и боевиков Донбасса, и отслеживает их действия в режиме видеонаблюдения.

Также на днях сообщалось, что боевики готовятся к "большой войне" и были приведены в боеготовность. На фоне этого оккупационные администрации РФ навязывают местным жителям панические настроения притворной угрозой активизации боевых действий.
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