На Донбассе погиб 20-летний боец

В районе Операции объединенных сил погиб 20-летний боец из 58-й отдельной мотопехотной бригады Ярослав Бугаевский из Шостки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской глава Шостки Николай Нога.

"В зоне АТО (ООС, – ред.) героически погиб житель Шостки, боец 58-й отдельной мотопехотной бригады Ярослав Бугаевский. Ему было всего 20 лет. Юноша учился в школе №12, затем успешно сдал экзамены в Шосткинском химико-технологическом колледже. Не закончив обучения, Ярослав вступил в ряды Вооруженных сил Украины и отправился на восток защищать Родину", – написал он.

Также он сообщил, что в Шостке объявлен траур на ближайшие 3 дня.