Ситуация на Донбассе: с начала суток ранен один боец

Сегодня, 13:59

Российские наемники четыре раза обстреляли позиции ВСУ

Фото: архив
Фото: архив

На Донбассе с начала суток один украинский военный получил ранения. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник.

Кроме того, с полуночи было зафиксировано четыре прицельных вражеских обстрела украинских позиций. В частности, дважды оккупанты открывали огонь на Луганском направлении. Тут боевики обстреляли позиции неподалеку от Новозвановки и Крымского, применив пулеметы крупного калибра и гранатометы. На Донецком направлении также зафиксировали два вражеских обстрела. В частности, в час ночи противник применил стрелковое оружие против защитников Широкино, а уже под утро открыл огонь из минометов 82-го калибра в сторону Гнутово.

Мотузяник отметил, что, чтобы подавить вражескую активность, украинские бойцы уже трижды открывали ответный огонь.

Напомним, за прошлые сутки, 4 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Местные боевики и российские военные 33 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе один раз из тяжелого вооружения.

Ранее командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что с началом Операции объединенных сил Россия изменила тактику и поведение на Донбассе. Больше стала пытаться прощупывать слабые места в противовоздушной обороне, а также использовать разведывательно-диверсионные группы. 
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Источник:

УНИАН

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