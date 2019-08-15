На Донбассе бастуют шахтеры из-за отсутствия зарплаты

Из почти трех миллиардов гривен долгов по зарплате в Украине — треть шахтерские

На Донбассе работники шахт бастуют уже почти две недели. Зарплату не получают от июня.

Люди говорят, что, если бы не город, то не имели бы, есть. Например, работник шахты "Кураховская" Виктор Чипилин зарплату раз получал еще 3 июня. Выдали часть денег за май. За июнь-июль — ни копейки. Ему задолжали 20 тысячи гривен. Все, что берет в магазине – в берет в долг.

Из-за нехватки денег Виктор даже не может купить и школьные принадлежности сыну к первому сентября.

С отбойным молотком и лопатой, – именно так добывают уголь на украинских госшахтах. Работают без автоматизированных комбайнов и роботизированной техники, прогресс их обошел. Здесь все так, как и 20-30 лет назад – то же и с задержками зарплат.

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Из почти трех миллиардов гривен долгов по зарплате в Украине — треть шахтерские. Поэтому едва ли не единственный способ для горняков привлечь внимание к своей беде — это акции протеста.

Одна из причин возникновения долгов — невозможность продавать свой уголь по рыночным ценам, приближенным к европейским. К первому июля ее обеспечивала формула "Роттердам +". Ее цены ориентировались на мировые, сейчас, с прекращением действия формулы, стоимость угля диктует исключительно внутренний рынок. А цену на продажу угля с шахт вообще могут устанавливать вручную. Поэтому стоимость угля снижается уже полтора месяца.

По словам председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, правительство вчера согласился выделить четверть миллиона гривен на выплату долгов шахтерам. Погасить хотя бы часть долга уже сегодня пообещали работникам "Селидовуголь". Именно они вчера перекрывали трассу "Курахово-Киев". Сегодня профсоюзы решили приостановить подобные акции. Ждут выплат и к решению проблемы присоединятся первые лица государства.

Специальное совещание с участием президента, премьера и представителей шахтерских профсоюзов может состояться уже в начале следующей недели.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что формула "Роттердам +" позволила украинским шахтерам получать справедливую зарплату за свой труд.

Напомним, НАБУ направило уведомление о подозрении не только экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку, но и сотрудникам ДТЭК. В компании считают, что никакой обоснованной причины для подобных следственных действий нет, а подозрения следствия безосновательны.

"Роттердам+" – рыночная формула, по которой определялась оптовая цена угля в Украине. Учитывала стоимость топлива на ведущем европейском хабе Амстердам-Роттердам-Антверпен, его доставки к складам отечественных ТЭС. При этом применялась только для расчета цен на уголь и электроэнергию для промышленных предприятий и не влияла на тарифы для населения Украины. Они уже несколько лет подряд остаются самыми низкими в Европе.

Действовала с 1 мая 2016. Отменена с 1 июля этого года. После чего руководители НАБУ и САП заявили, что формула нанесла ущерб государству.

Согласно выводам НКРЭКУ, расчет "Роттердам+" сэкономил Украине около 40 миллиардов гривен. После отмены этой формулы государство стало закупать уголь дороже, что в ближайшее время скажется на тарифах для населения.

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