Бюрократия и угрозы: с чем сталкиваются абитуриенты из Крыма и Донбасса

"Были случаи, что талантливые дети вынуждены были уезжать в Россию", - говорит аналитик Олег Охредько

Фото: А. Яремчук

Без ВНО, паспорта и аттестата. Министерство образования обещает поступающим из оккупированных Крыма и Донбасса упрощенные условия. Но по факту поступить будет не так просто.

Особые условия

"В 2014-2015 годах, когда война только начиналась, Украина просто не подумала о выпускниках, которые оказались в оккупации. В 2015 мой брат преодолел путь из оккупированного города на Донбассе, чтобы поступить в украинский колледж, но здесь ему были не рады. Директора колледжей не знали, что делать с 9-классником с аттестатом "ЛНР" в руках и боялись что-либо предпринять без указаний "свыше". Когда он совсем отчаялся, то решил продолжить обучение в киевской школе, но даже поступить в 10-ый класс ребенку с луганской пропиской было сложно. Моя мама обошла с братом несколько школ, пока нашла адекватного директора", – рассказывает София Касьяненко, сестра абитуриента 2015 года.

Об абитуриентах в оккупации вспомнили в 2016-м. Минобразования создал центры образования "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".

Центры образования работают на базе некоторых университетов. Через них абитуриенты могут вступить в украинские вузы без ВНО, украинского паспорта и аттестата.

"Мы проводим политику привлечения. На оккупированных территориях нет возможности подготовиться к ВНО в таком же объеме, как выпускникам, которые учились в украинских школах. Поэтому они имеют возможности, которых нет в других поступающих. У нас работают центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", которые будут принимать абитуриентов до конца сентября", – отметила министр образования Лилия Гриневич во время пресс-конференции.

Чтобы поступить по упрощенным условиям надо:

выбрать один из образовательных центров;

прийти в Центр, подать заявление и заполнить образовательную декларацию – это нужно для того, чтобы учиться на бюджете;

сдать три вступительных экзамена – украинский язык, историю Украины и профильный предмет (или творческий конкурс). Министерство образования предлагает готовиться по видеоурокам на сайте "Доступна освіта" или на EdEra.

получить в школе, закрепленной за центром, временную справку, которую в течение трех месяцев надо заменить на документ об образовании государственного образца.

Абитуриенты из Крыма и ОРДЛО еще могут до 26 сентября поступить на контракт и сразу после зачисления написать заявление о переводе на бюджет.

Тяжело с украинским языком и процедурой поступления

Абитуриенты не знают о своих возможностях. Информация об упрощенном поступлении и о льготах просто не доходит на оккупированные территории, отмечает менеджер горячей линии Фонда "Открытая политика" Ольга Кравченко. С начала вступительной кампании – с 24 июня по 6 августа – на горячую линию Фонда позвонили 1500 абитуриентов.

"Дети часто не понимают процедуры поступления. Нам звонят, когда некоторые вузы требуют от абитуриентов военный билет. Не все приемные комиссии знают, можно принимать юношей без военного билета, чтобы они смогли получить регистрацию в общежитии и потом стали на воинский учет. Бывает, что абитуриент из оккупированных территорий не имеют распечатки прописки, а вуз требует доказать проживание на оккупированных территориях. Многим тяжело с украинским языком. Уже пять лет они не могут полноценно изучать язык, а они должны сдать экзамен по украинскому языку и истории", – рассказывает Ольга Кравченко.

Фото: А. Бойко

В прошлом году 1749 человек из оккупированных территорий поступили в украинские вузы по упрощенной системе. Из них 1522 – из ОРДЛО и 227 из Крыма.

Много это или мало? По данным "Крым. Реалии", в 2018 году на полуострове выпустилось 9610 одиннадцатиклассников и 18100 девятиклассников. Даже если предположить, что все девятиклассники решили остаться в школах и не поступать в колледжи и т.д, то всего 2,3% крымчан решили учиться в Украине. Остальные поступали в вузы РФ и в местные оккупированные университеты. По оккупированным районам Донецкой и Луганской областей достоверной информации нет.

Даже без паспорта, ВНО и аттестата поступить в украинский вуз абитуриенту из Крыма или ОРДЛО тяжело.

"На сегодня остались проблемы, которые не решены до сих пор", – говорит Олег Охредько, аналитик Центра гражданского образования "Альменда".

Четыре преграды на пути абитуриента

Не у всех абитуриентов, решивших учиться в Украине, получается поступить. Часть проблем – в бюрократии.

"Были случаи, что талантливые дети вынуждены были уезжать в Россию", – отмечает Олег Охредько.

Вот главные препятствия, с которыми сталкиваются абитуриенты, которые оказались под оккупационным режимом:

Украина требует военный билет или приписное свидетельство от юношей из Крыма и ОРДЛО. В правилах поступления просто не прописаны исключения. В прошлые годы Минобразования рассылало письма руководителям вузов. В этом году такого письма не было.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Нет прописки. Когда абитуриенты приходят в вуз, им приходится доказывать, что они с Крыма или Донбасса. Предлагаемый перечень документов, которые могут подтверждать проживание на оккупированных территориях, не всегда подходит вузам, например – факт владения жильем.

Нет информации об особых правилах поступления. В результате, дети поступают двумя путями. Первый – через Центры образования, второй – через ВНО на общих основаниях. Сколько абитуриентов из ОРДЛО и Крыма – неизвестно. Никто такой статистики не ведет.

"В прошлом году и в этом мы активно занимались информированием в Крыму, но наших усилий недостаточно. Государство в большей мере отстранилось, особенно, Министерство образования. Информация просто туда не заходит. Дети из оккупированных территорий, которые сдавали ВНО, только после поступления узнавали, что могли поступить через образовательные центры", – говорит Охредько.

Чтобы поступить на основании ВНО надо сдать экстерном экзамены за девятый класс и получить аттестат о базовом среднем образовании. Это четыре государственных итоговых аттестации. После этого надо пройти итоговые экзамены за одиннадцатый класс, которые не входят в ВНО, и получить аттестат о полном среднем образовании. А только потом сдавать ВНО.

Поступить можно не на все специальности. Абитуриенты могут поступать только в учебные заведения Министерства образования Украины. Высшее учебные заведения Министерства здравоохранения и Министерства культуры – не принимают выпускников из оккупированных территории по особым условиям.

"Попытка выяснить ни к чему не приводит. Министерство отправляет на высшие учебные заведения, а вузы отвечают, что министерство не дает бюджетных мест. И так несколько лет уже ничего не получается. Были случаи, что талантливые дети вынуждены были уезжать в Россию", – добавляет аналитик "Альменды"

Абитуриентов преследуют и запугивают

Общественная организация "Альменда" до 2014 года занималась в Крыму защитой прав человека. После аннексии полуострова переместилась на материковую Украину и начала помогать переселенцам и тем, кто остался под оккупацией.

/ Фото: Александр Яремчук

Оккупационные власти в Крыму делают все, чтобы дети не хотели поступать в Украину, подчеркивает Охредько.

"Мы стараемся не распространять информацию об ущемлении прав абитуриентов из Крыма. Это может навредить тем, кто может учиться в Украине. Дети, которые готовятся к поступлению дистанционно, попадают под пакет законов Яровой и преследуются. Например, изучение истории Украины рассматривается как агрессия и экстремизм, а это нарушение законодательства и уголовное преследование. Мы изучали этот вопрос, в Крыму действительно угрозы преследований серьезные", – рассказывает аналитик "Альменды".

Абитуриенты вынуждены скрывать, что желают поступать в украинский вуз. В "Альменде" есть информация о том, что с родителями учеников проводят профилактические беседы. А в школах учителя запугивают Украиной. Например, распространяются мифы, что тех, кто попадет в Украину, сразу заберут в армию или что за русский язык ждет физическая расправа.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали, что в Украине изменят правила поступления в вузы на бюджет. Что поменяется смотрите в сюжете:

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