/ Фото: Анастасия Искрицкая

В Украине изменят правила поступления в вузы на бюджет: что поменяется https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F,%20%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F,%20%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B 2019-08-06T15:07:00+03:00 Украина Желающих учиться на контрактной форме обучения перемены не коснутся

В следующем году правила и условия приема студентов на бюджетную форму обучения в Украине могут измениться.

Как сообщила 6 августа глава Министерства образования и науки Лилия Гриневич, ее ведомство планирует сократить с семи до пяти максимальное количество заявлений, которые абитуриенты могут подавать в разные вузы.

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Такое решение министр аргументировала тем, что состоянием на 1 августа из 60,3 тыс. абитуриентов, поступивших в вузы после 11 класса и получивших рекомендации к зачислению на бюджетную форму обучения, свое намерение учиться подтвердили лишь 52,8 тыс., или 87,1%.

Гриневич утверждает, что нежелание почти 13% абитуриентов зачисляться свидетельствует об отсутствии необходимости подавать семь заявлений в разные вузы на бюджетные места.

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"Поэтому сразу могу анонсировать, что, как вывод этой кампании, мы считаем, что в следующем году внесем изменения в условия приема, и будет целесообразно оставить только пять возможных заявок на бюджет", – сказала министр.

Помимо того, в Директорате высшего образования и образования взрослых анонсировали расширение перечня специальностей для магистров.

Напомним, в этом году на сайте МОН было зарегистрировано 162 тыс. электронных заявок о поступлении в вузы, что на 11 тысяч больше, чем в годом ранее.

Также стало известно, что из-за "провала" на ВНО в вузы в этом году не смогли поступить более 50 тысяч абитуриентов.

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