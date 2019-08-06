В Украине изменят правила поступления в вузы на бюджет: что поменяется

В следующем году правила и условия приема студентов на бюджетную форму обучения в Украине могут измениться.
Как сообщила 6 августа глава Министерства образования и науки Лилия Гриневич, ее ведомство планирует сократить с семи до пяти максимальное количество заявлений, которые абитуриенты могут подавать в разные вузы.
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Такое решение министр аргументировала тем, что состоянием на 1 августа из 60,3 тыс. абитуриентов, поступивших в вузы после 11 класса и получивших рекомендации к зачислению на бюджетную форму обучения, свое намерение учиться подтвердили лишь 52,8 тыс., или 87,1%.
Гриневич утверждает, что нежелание почти 13% абитуриентов зачисляться свидетельствует об отсутствии необходимости подавать семь заявлений в разные вузы на бюджетные места.
"Поэтому сразу могу анонсировать, что, как вывод этой кампании, мы считаем, что в следующем году внесем изменения в условия приема, и будет целесообразно оставить только пять возможных заявок на бюджет", – сказала министр.
Помимо того, в Директорате высшего образования и образования взрослых анонсировали расширение перечня специальностей для магистров.
Напомним, в этом году на сайте МОН было зарегистрировано 162 тыс. электронных заявок о поступлении в вузы, что на 11 тысяч больше, чем в годом ранее.
Также стало известно, что из-за "провала" на ВНО в вузы в этом году не смогли поступить более 50 тысяч абитуриентов.
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