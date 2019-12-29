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Освободили журналиста Асеева, который пробыл в плену 962 дня

29 декабря, 16:53

Журналист Станислав Асеев исчез в июне 2017 года на оккупированной территории

/ Фото: Радио Свобода

В рамках обмена пленными 29 декабря на Донбассе Украине передали журналиста Станислава Асеева.

Он пробыл в плену два с половиной года – 962 дня.

Напомним, украинский журналист и писатель Станислав Асеев был похищен боевиками в Донецке в июне 2017 года. С тех пор он находился в незаконном осуждении. Позже боевики ОРДО выбили из Станислава Асеева признания в шпионаже и обнародовали их в российских СМИ.

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Сайт "Сегодня" неоднократно писал о Станиславе Асееве. Более детально о ситуации вокруг журналиста читайте в материале. Три дня рождения в плену: знакомые и коллеги похищенного в Донецке журналиста Станислава Асеева тогда напомнили о проблеме пленных в ОРДЛО.

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Фото: СБУ

Также ранее "Сегодня" сообщали имена первых освобожденных из плена украинцев.

Также, как заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, домой вернутся бойцы, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену боевиков и не имели возможности даже пообщаться со своими семьями.

Сайт "Сегодня" ведет трансляцию о подробностях обмена пленными.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Источник: Сегодня

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