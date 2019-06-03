Сделать стартовой
26,85
29,95
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Реалии Донбасса: ловят "украинских диверсантов" и пишут письма Зеленскому

3 июня, 05:40

Охранка "Л/ДНР" уверяет, что ведет поиск трех ДРГ, подготовленных в Штатах

REUTERS/Alexander Ermochenko
REUTERS/Alexander Ermochenko.

На оккупированных территориях Донбасса незаконные т.наз. "министерства госбезопасности ДНР и ЛНР" проводят масштабные мероприятия по поиску трех мифических украинских диверсионных разведгрупп, якобы "подготовленных инструкторами США" и заброшенных в непризнанные сепаратистские "республики" для "ликвидации высшего руководства ДНР и ЛНР".

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в среде рядового состава охранка распространяет слухи о том, что данные мероприятия якобы проводятся с целью информационного прикрытия планируемой физической ликвидации представителей высшего руководства "Л/ДНР".

Кроме того, наблюдается дальнейшая эволюция с "обращениями жителей Донбасса к президенту Зеленскому". Оккупационной администрацией разработан текст "доработанной версии" такого обращения с требованиями немедленного ареста и тюремного заключения Петра Порошенко, Александра Турчинова и руководства Генштаба ВСУ (в последнем случае фигурирует и только назначенный на должность НГШ генерал-лейтенант Руслан Хомчак), а также с требованием согласия Киева на "интеграцию с РФ". При этом каким образом совмещается требование "автономного статуса в составе Украины" и "интеграции с РФ" – не поясняется, иронизирует координатор "Информсопротивления".

Напомним, ранее военный эксперт рассказал о критической проблеме боевиков "ЛНР" .

Также сообщалось, что на оккупированные Луганск, Славяносербск и Безымянное беспилотники ВСУ сбросили 10 тысяч листовок. Тымчук раскрыл подробности спецоперации ВСУ на Донбассе .

А тем временем восемь украинских военных попали в плен боевиков, больше – узнаете в сюжете.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег фейк, диверсанты, Тымчук, оккупанты, ДРГ

Вы сейчас просматриваете новость " Реалии Донбасса: ловят "украинских диверсантов" и пишут письма Зеленскому". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снайперы боевиков охотятся на ПТУРы украинских военных: стали известны подробности

1 июня, 04:30

На отдельные участки фронта направлены дополнительные группы снайперов

Военный эксперт объяснил смысл ударов боевиков по позициям ВСУ на Донбассе

29 мая, 04:30

У оккупантов наблюдается устойчивая тенденция, говорит Тымчук

Тымчук: ФСБ затеяла новую игру по смене "власти" в ОРДО

28 мая, 11:49

ФСБ проводит комбинацию по усилению своего влияния на оккупированных территориях Донбасса

Боевики "ЛНР" что-то замышляют: стягивают силы на Стахановско-Алчевский выступ

28 мая, 04:30

Оккупанты активно насыщают передний край дополнительными огневыми средствами

Самая красивая бегунья. Zdeňka Seidlová покоряет Instagram

Как мужчины убивают своих жен

Кабаева родила: «Людей с рациями больше, чем медперсонала»

Украинская ответочка России

9 звездных детей, которые рано созрели для свадьбы

Что скрывает обратная сторона Луны?

Смерть на тренировке. Молодой российский талант погиб

Смерть во время марафона: какова же печальная статистика

Ученые раскрыли тайну гигантских волн-убийц

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

Вчера, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

Вчера, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Что ждет украинцев в июне: новые правила снятия налички в банках и ограничения на дорогах

1 июня, 07:38

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

31 мая, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

5 причин, по которым пары разводятся, прожив вместе десятки лет

«Не бойтесь измены»

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь