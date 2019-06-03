Реалии Донбасса: ловят "украинских диверсантов" и пишут письма Зеленскому
Охранка "Л/ДНР" уверяет, что ведет поиск трех ДРГ, подготовленных в Штатах
На оккупированных территориях Донбасса незаконные т.наз. "министерства госбезопасности ДНР и ЛНР" проводят масштабные мероприятия по поиску трех мифических украинских диверсионных разведгрупп, якобы "подготовленных инструкторами США" и заброшенных в непризнанные сепаратистские "республики" для "ликвидации высшего руководства ДНР и ЛНР".
Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, в среде рядового состава охранка распространяет слухи о том, что данные мероприятия якобы проводятся с целью информационного прикрытия планируемой физической ликвидации представителей высшего руководства "Л/ДНР".
Кроме того, наблюдается дальнейшая эволюция с "обращениями жителей Донбасса к президенту Зеленскому". Оккупационной администрацией разработан текст "доработанной версии" такого обращения с требованиями немедленного ареста и тюремного заключения Петра Порошенко, Александра Турчинова и руководства Генштаба ВСУ (в последнем случае фигурирует и только назначенный на должность НГШ генерал-лейтенант Руслан Хомчак), а также с требованием согласия Киева на "интеграцию с РФ". При этом каким образом совмещается требование "автономного статуса в составе Украины" и "интеграции с РФ" – не поясняется, иронизирует координатор "Информсопротивления".
Напомним, ранее военный эксперт рассказал о критической проблеме боевиков "ЛНР" .
Также сообщалось, что на оккупированные Луганск, Славяносербск и Безымянное беспилотники ВСУ сбросили 10 тысяч листовок. Тымчук раскрыл подробности спецоперации ВСУ на Донбассе .
А тем временем восемь украинских военных попали в плен боевиков, больше – узнаете в сюжете.
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