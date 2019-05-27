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Два лучших друга и "Бобер": в ВСУ показали фото ликвидированных боевиков

27 мая, 09:43

Украинская 120-мм мина застала противника прямо в блиндаже – уничтожены два 21-летних боевика

Фото: Минобороны Украины

На Донбассе украинские военные уничтожили очередных боевиков – крупнокалиберная мина попала прямо в блиндаж. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

Так, еще 19 апреля предатель Украины из Макеевки Станислав Епихин с позывным "Бобер". О его ликвидации стало известно только сейчас. Воевал в 3-й мотострелковой бригаде "Беркут" ("1-й армейский корпус "ДНР") Южного военного округа ВС РФ.

А вот на днях, 25 мая, в районе села Васильевка были уничтожены два боевика лучших друга – 21-летние Данил Ковалев и Владислав Котляров. 120-мм мина от ВСУ попала прямо в блиндаж противника, в котором, по неподтвержденным данным, находились еще два боевика.

Данил Ковалев
Владислав Котляров

Отметим, что в штабе Объединенных сил сообщали только об одном раненом боевике за 25 мая. Отмечалось, что боевики атаковали ВСУ, но нарвались на "ответку" и понесли потери.

Также мы писали, как батальйонно-тактическая группа отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины уничтожила вражеский штаб на Светлодарской дуге. Результат атаки смотрите на видео:


Видео: AZOV media

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Тег Донбасс, ВСУ, штирлиц, боевики

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