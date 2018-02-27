Пушка и гранатометы: бойцы АТО рассказали, как заставили боевиков замолчать

Бой с врагом продолжался до вечера

За прошедшие сутки был зафиксирован один вражеский обстрел позиций 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады.

"В 17:20 российские оккупационные силы открыли огонь по опорному пункту наших воинов. Враг вел обстрел из автоматического станкового гранатомета АГС-17, ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, станкового противотанкового гранатомета СПГ-9, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия", – говорится в сообщении 93-й ОМБр на странице в Facebook.

Также огонь по украинским позициям открыла вражеская боевая машина пехоты БМП-2. В дополнение к этому, из снайперской винтовки Драгунова калибра 7,62 мм, работал снайпер противника. Бойцы бригады открыли огонь применив пушки БМП-2, АГС-17, СПГ-9, РПГ-7, стрелковое оружие и крупнокалиберный пулемет. Бой с врагом продолжался до 18:30.

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Погибших военных из числа личного состава 93-й ОМБр нет.

Ранее сообщалось, что в течение сегодняшнего дня, 27 февраля, в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков. В частности, агрессор продолжал применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров.

Ранее возле оккупированного Докучаевска Донецкой области украинские воины уничтожили вражескую БМП, которая выехала на разведку.