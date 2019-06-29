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В Донецкой области задержанный погиб в полицейском отделении

29 июня, 16:27

Мужчину задержали по подозрению в грабеже с насилием

Следователи Госбюро расследований в Краматорске расследуют обстоятельства смерти 28-летнего задержанного в Константиновском отделении полиции. Об этом сообщается на сайте ГБР.

"Согласно предварительной информации, 27 июня в одном из служебных кабинетов Константиновского ОП ГУ Нацполиции в Донецкой области находился 28-летний мужчина, задержанный по подозрению в совершении грабежа. В ходе допроса подозреваемый, на которого было надето специальное средство – наручники, выхватил у полицейского табельное огнестрельное оружие и выстрелил в себя, в результате чего скончался", – говорится в сообщении.

Уголовное производство начали по части 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия).

Согласно сообщению Бахмутского отдела полиции, житель Константиновки утром 28 июня напал на женщину, несколько раз ударив ее.

"Сначала потерпевшей удалось спастись, но нападающий догнал ее и завладел имуществом. Злоумышленником оказался ранее судимый местный житель 1991 года рождения. По результатам медицинского осмотра, он находился в состоянии алкогольного опьянения (1,6 промилле)", – сообщили в полиции.

По этому факту начали уголовное производство по ч. 2 ст.186 Уголовного кодекса Украины (грабеж, в сочетании с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего).

"Подозреваемый был доставлен в Константиновское отделение полиции. Предварительно известно, что, находясь в служебном кабинете, во время процессуальных действий задержанный завладел оружием полицейского и покончил с собой", – сообщили в полиции.

На время проведения расследования ГБР начальника Константиновского отделения полиции и ответственного от руководства отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, что за два месяца с момента начала работы Государственное бюро расследований завело более 3000 дел на украинских коррупционеров.

Кроме этого, сообщалось, что в Днепре четверых полицейских Индустриального отделения полиции подозревают в пытках.

Также мы писали, что в Киеве в реанимации больницы №7 умер 5-летний мальчик Кирилл, которого ранили выстрелом в голову полицейские, которые стреляли по бутылкам в Переяслав-Хмельницком. 4 июня Голосеевский районный суд под арест на два месяца без права залога отправил двух подозреваемых в убийстве ребенка – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.


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Тег смерть, расследование, отделение, ГБР

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Источник:

ГБР

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