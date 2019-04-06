Координатор ОБСЕ посетил украинских пленников в Донецке

Представитель ОБСЕ дали возможность увидеть только треть из тех, чьи фамилии были в списке

Представитель ОБСЕ. Фото штаба АТО/Facebook..

Координатор ОБСЕ посетил украинских пленников в Донецке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/862/419/5ca86241987c0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/862/419/5ca86241987c0.jpg 2019-04-06T11:26:00+03:00 Донбасс Представитель ОБСЕ дали возможность увидеть только треть из тех, чьи фамилии были в списке

Координатор ОБСЕ Тони Фриш смог посетить в Донецке нескольких заложников, которых удерживают боевики. Об этом в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Тони Фриш посетил оккупированный Донецк, где, по нашей предварительной информации, встретился с четырьмя заложниками – военными, которых боевики не освобождают более четырех лет, несмотря на все наши усилия. Также боевики показали ему еще двух гражданских, незаконно удерживаемых оккупантами. По нашей предварительной информации, Фриш так и не встретился с другими заложниками, на посещении которых украинская сторона настаивала в Минске, в том числе и со Станиславом Асеевым. В общем, ему дали возможность увидеть только треть из тех, чьи фамилии были в нашем списке с требованием их навестить",- написала она.

Ранее Геращенко уже заявила, что Москва и боевики продолжают тактику сокрытия информации об удерживаемых и годами не дают ответов на запросы украинской стороны

Напомним, боевики подтвердили, что журналист Станислав Асеев (Васин) находится у них и его имя фигурирует в списках на обмен заложниками.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Координатор ОБСЕ посетил украинских пленников в Донецке". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.