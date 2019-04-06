Координатор ОБСЕ посетил украинских пленников в Донецке
Представитель ОБСЕ дали возможность увидеть только треть из тех, чьи фамилии были в списке
Координатор ОБСЕ Тони Фриш смог посетить в Донецке нескольких заложников, которых удерживают боевики. Об этом в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
"Тони Фриш посетил оккупированный Донецк, где, по нашей предварительной информации, встретился с четырьмя заложниками – военными, которых боевики не освобождают более четырех лет, несмотря на все наши усилия. Также боевики показали ему еще двух гражданских, незаконно удерживаемых оккупантами. По нашей предварительной информации, Фриш так и не встретился с другими заложниками, на посещении которых украинская сторона настаивала в Минске, в том числе и со Станиславом Асеевым. В общем, ему дали возможность увидеть только треть из тех, чьи фамилии были в нашем списке с требованием их навестить",- написала она.
Ранее Геращенко уже заявила, что Москва и боевики продолжают тактику сокрытия информации об удерживаемых и годами не дают ответов на запросы украинской стороны
Напомним, боевики подтвердили, что журналист Станислав Асеев (Васин) находится у них и его имя фигурирует в списках на обмен заложниками.
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