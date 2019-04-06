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Координатор ОБСЕ посетил украинских пленников в Донецке

Сегодня, 11:26

Представитель ОБСЕ дали возможность увидеть только треть из тех, чьи фамилии были в списке

Представитель ОБСЕ. Фото штаба АТО/Facebook.
Представитель ОБСЕ. Фото штаба АТО/Facebook..
Координатор ОБСЕ посетил украинских пленников в Донецке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/862/419/5ca86241987c0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/862/419/5ca86241987c0.jpg Донбасс Представитель ОБСЕ дали возможность увидеть только треть из тех, чьи фамилии были в списке

Координатор ОБСЕ Тони Фриш смог посетить в Донецке нескольких заложников, которых удерживают боевики. Об этом в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Тони Фриш посетил оккупированный Донецк, где, по нашей предварительной информации, встретился с четырьмя заложниками – военными, которых боевики не освобождают более четырех лет, несмотря на все наши усилия. Также боевики показали ему еще двух гражданских, незаконно удерживаемых оккупантами. По нашей предварительной информации, Фриш так и не встретился с другими заложниками, на посещении которых украинская сторона настаивала в Минске, в том числе и со Станиславом Асеевым. В общем, ему дали возможность увидеть только треть из тех, чьи фамилии были в нашем списке с требованием их навестить",- написала она.

Ранее Геращенко уже заявила, что Москва и боевики продолжают тактику сокрытия информации об удерживаемых и годами не дают ответов на запросы украинской стороны

Напомним, боевики подтвердили, что журналист Станислав Асеев (Васин) находится у них и его имя фигурирует в списках на обмен заложниками.

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Тег обсе, заложники, пленники

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