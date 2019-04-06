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Геращенко прокомментировала визит координатора ОБСЕ в Донецк

Сегодня, 13:09

Кадры, где посол обнимает оккупационную "власть", вызвали острую реакцию

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Геращенко прокомментировала визит координатора ОБСЕ в Донецк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/9c4/0b2/5c49c40b2e667.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/9c4/0b2/5c49c40b2e667.jpg Донбасс Кадры, где посол обнимает оккупационную "власть", вызвали острую реакцию

Координатор ОБСЕ в гуманитарной группе посол Тони Фриш посетил оккупированный Донецк, где встретился с четырьмя заложниками – военными, которых боевики не освобождают более четырех лет. Визит координатора прокомментировала Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Семьи заложников обратились к послу о передаче писем – обратных ответов и просили поднять вопрос о звонках.

"Посол передал письма только МККК, и в Минске мы хотим услышать, получили заложники известия от своих семей, где ответы от ребят семьям. Вопрос телефонных вызовов остается не решенным", – пишет Ирина Геращенко.

После встречи на российских и сепаратистских сайтах опубликовали сюжеты с послом Фришем, в которых он обнимается с представителями оккупационной "власти". Эти кадры уже вызвали острую реакцию пользователей сети и возмущение бывших заложников и семей заложников.

"Мы вынуждены будем в Минске обратить внимание посла Фриша на то, что его встречи в оккупированном РФ Донецке носили не приватный характер, он там представлял ОБСЕ, от которой мы ждем помощи в деоккупации Донбасса, а не обнимашек, – прокомментировала политик. – Я понимаю эмоции родных заложников и освобожденных нами заложников, и также считаю, что задекларированная беспристрастность и равноудаленность представителей ОБСЕ требует от них более сдержанного публичного поведения с незаконной "властью" Донбасса. Публичные объятия вызывают в украинском обществе острую реакцию, и от координаторов ОБСЕ мы ждем разблокирования вопрос телефонных связей и переписки и посещение всех тех заложников, которые были заявлены в списке как обязательные".

Напомним, мы писали, что Владимир Терещенко, украинский моряк, которого Россия удерживает в плену, наконец, получил в московском СИЗО часть писем от родных. 


Также, 5 апреля на Донецком направлении, после короткого боевого столкновения с диверсионно-разведывательной группой противника, военнослужащие Вооруженных сил взяли в плен боевика.  Сейчас пленного допрашивают сотрудники соответствующих органов из состава Объединенных сил. 

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Тег обсе, Донбасс, Геращенко, пленные, координатор

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