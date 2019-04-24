Гражданство России для жителей Донбасса: во сколько обойдется РФ авантюра Путина
Подсчитана колоссальная сумма, которую России придется платить пенсионерам на оккупированных территориях
Упрощение получения российского гражданства украинцами с территорий Луганской и Донецкой областей, временно оккупированным поддерживаемыми Россией боевиками, может привести к колоссальным тратам из казны РФ.
Так утверждает российский журналист и блогер Павел Пряников, который подсчитал расходы на поддержку пенсионеров из ОРДЛО при том условии, что все из них получат российские паспорта.
"Официально в "ДНР" – 679 тыс. пенсионеров, в "ЛНР" – 438 тыс. Т.е. в общей сложности 1,1 млн пенсионеров. Даже если платить им минималку в 8 тыс. руб., это 100 тыс. в год на каждого, а на всех пенсионеров – 110 млрд руб. в год из ПФР", – пишет Пряников на своей странице в Facebook.
Стоит отметить, что на законодательном уровне двойное гражданство в Украине не признается.
Напомним, что, согласно данным представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Евгения Марчука, общая сумма пенсионных выплат, которые получили жители неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей за четыре года оккупации, составила 80 млрд гривен.
Мы также писали, что прошлой осенью Кремль сократил финансирование боевиков. В частности, стало известно о массовом сокращении бюджетников в ОРДЛО – от дворников до работников местных органов власти.
Напомним, что в феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Гражданство России для жителей Донбасса: во сколько обойдется РФ авантюра Путина". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские паспорта для ОРДЛО: грозят ли Кремлю новые санкции Запада
Россия нарушает украинское законодательство и международные нормы, говорит эксперт-международник
Сурков назвал упрощение выдачи российских паспортов на Донбассе "справедливым"
Куратор "ДНР" назвал либерализацию выдачи российского гражданства жителям ОРДЛО "долгом перед русскоговорящими"
"Паспорт ЛНР" оккупанты теперь выдают только после сдачи отпечатков пальцев
Объявление местные жители віложили в соцсетях
У боевиков на Донбассе изымают паспорта и военные билеты, чтобы не разбегались из частей
Три боевика подорвались на минных полях, пытаясь покинуть районы проведения полевых занятий