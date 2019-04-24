Гражданство России для жителей Донбасса: во сколько обойдется РФ авантюра Путина

Подсчитана колоссальная сумма, которую России придется платить пенсионерам на оккупированных территориях

Фото: Pixabay

Упрощение получения российского гражданства украинцами с территорий Луганской и Донецкой областей, временно оккупированным поддерживаемыми Россией боевиками, может привести к колоссальным тратам из казны РФ.

Так утверждает российский журналист и блогер Павел Пряников, который подсчитал расходы на поддержку пенсионеров из ОРДЛО при том условии, что все из них получат российские паспорта.

"Официально в "ДНР" – 679 тыс. пенсионеров, в "ЛНР" – 438 тыс. Т.е. в общей сложности 1,1 млн пенсионеров. Даже если платить им минималку в 8 тыс. руб., это 100 тыс. в год на каждого, а на всех пенсионеров – 110 млрд руб. в год из ПФР", – пишет Пряников на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что на законодательном уровне двойное гражданство в Украине не признается.

Напомним, что, согласно данным представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Евгения Марчука, общая сумма пенсионных выплат, которые получили жители неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей за четыре года оккупации, составила 80 млрд гривен.

Мы также писали, что прошлой осенью Кремль сократил финансирование боевиков. В частности, стало известно о массовом сокращении бюджетников в ОРДЛО – от дворников до работников местных органов власти.

Напомним, что в феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.

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