"Гуф" и "Муня" пополнили "бригаду-200": появились фото уничтоженных боевиков

Еще два боевика больше не потревожат украинских военных на фронте

Бесславная "бригада-200" (уничтоженные боевики на Донбассе) пополнилась очередными "воинами" так называемых "Л/ДНР". Фото погибших боевиков показал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, 15 сентября в мир иной был отправлен прицельным выстрелом украинских минометчиков Андрей Дукмас с позывным "Муня" из Амвросиевки. Отмечается, что мина попала прямо в блиндаж в районе н.п. Ленинское.

Через несколько дней, 20 сентября, пополнил ряды бесславной "бригады-200" и российский наемник Павел Семин с позывным "Гуф" из Санкт-Петербурга.

Напомним, не так давно "Штирлиц" показывал фото погибшего на Донбассе комбата боевиков "Фазы". Уничтоженным оказался командир батальона "Нацгвардии ДНР".

Также офицер ВСУ озвучивал огромные потери боевиков с начала года. По его словам, за восемь месяцев на востоке Украины у противника были сотни убитых и раненых. Штефан отметил, что больше всего врагу досталось в апреле и мае. Но реальные потери могут оказаться еще больше, так как российское командование дает указание боевикам скрывать свои потери.