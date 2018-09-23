"Гуф" и "Муня" пополнили "бригаду-200": появились фото уничтоженных боевиков

Сегодня, 06:37

Еще два боевика больше не потревожат украинских военных на фронте

Фото: архив
Фото: архив

Бесславная "бригада-200" (уничтоженные боевики на Донбассе) пополнилась очередными "воинами" так называемых "Л/ДНР". Фото погибших боевиков показал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, 15 сентября в мир иной был отправлен прицельным выстрелом украинских минометчиков Андрей Дукмас с позывным "Муня" из Амвросиевки. Отмечается, что мина попала прямо в блиндаж в районе н.п. Ленинское.

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Через несколько дней, 20 сентября, пополнил ряды бесславной "бригады-200" и российский наемник Павел Семин с позывным "Гуф" из Санкт-Петербурга.

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Напомним, не так давно "Штирлиц" показывал фото погибшего на Донбассе комбата боевиков "Фазы". Уничтоженным оказался командир батальона "Нацгвардии ДНР".

Также офицер ВСУ озвучивал огромные потери боевиков с начала года. По его словам, за восемь месяцев на востоке Украины у противника были сотни убитых и раненых. Штефан отметил, что больше всего врагу досталось в апреле и мае. Но реальные потери могут оказаться еще больше, так как российское командование дает указание боевикам скрывать свои потери.
Донбасс, штирлиц, боевики

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Источник:

"Сегодня"

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