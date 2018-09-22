Украинские военные укрепляют зоны безопасности на Донбассе

На днях враг был лишен возможности безнаказанно обстреливать наши позиции в районе населенного пункта Золотое-4

Украинские военные работают над тем, чтобы снизить возможности боевиков обстреливать мирные населенные пункты, находящиеся возле лини соприкосновения. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Военные части Операции объединенных сил с целью обеспечения безопасности мирного населения от коварных вражеских обстрелов со стороны боевиков осуществляют мероприятия по созданию и укреплению зон безопасности вокруг населенных пунктов, находящихся на подконтрольной правительству Украины территории. Указанные зоны безопасности органично входят в состав полос обеспечения подразделений, обороняющихся на первом оборонительном рубеже", - говорится в сообщении..

Как отмечается, на днях враг был лишен возможности безнаказанно обстреливать наши позиции в районе населенного пункта Золотое-4.

Объединенные силы напоминают, что сохранение жизни и здоровья как военнослужащих, так и гражданского населения, является одним из главных приоритетов для командования Операции объединенных сил.

Как мы уже писали, у боевиков серьезные проблемы с комплектацией подразделений. На днях разведка сообщала, что комиссия из РФ обнаружила подразделение "мертвых душ" в "ДНР". Оказалось, что местные командиры скрывали потери в ходе боевых действий, а некоторых подразделений по факту вообще нет. Дошло до того, что несколько бандформирований были расформированы.

Также стало известно, что Россия подтянула дополнительные войска к границе с Украиной. В разведке сообщили, что в рамках масштабных военных учений "Восток-2018" российское командование отправило к границам Украины подразделения, в том числе с вооруженные "Ураганами".