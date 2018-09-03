Как Россия использует смерть Захарченко на Донбассе: разведка раскрыла планы пропагандистов

Несмотря на заявления украинских пограничников об отсутствии провокаций в Донецке после смерти главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко, за "работу" взялись российские пропагандисты, которые снимают провокационные сюжеты против Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Сообщается, что командование российских оккупационных войск использует гибель Захарченко для дискредитации украинских силовых структур, распространяя слухи о причастности к его гибели украинских спецслужб.

"В то же время на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в т.ч. на передовых позициях соединений и частей "1 и 2 АК ВС РФ" активизировалась работа представителей пропагандистских российских СМИ с целью подготовки ложных и искаженных материалов по Украине и ВСУ. Для фабрикации фейковых видеоматериалов т.н. военнослужащие российских оккупационных войск осуществляли провокационные обстрелы позиций подразделений Объединенный сил, координируя свои действия с прибывшими российскими съемочными группами. Сфабрикованные таким образом репортажи подавались на утверждение специальной комиссии российских пропагандистов, которые прибыли из России накануне убийства Захарченко", – сообщает разведка.

Напомним, в пятницу вечером, 31 августа, в Донецке в одном из кафе прогремел мощный взрыв, в результате которого был убит Захарченко. Как сообщали подконтрольные боевикам СМИ, всего пострадали 11 человек от взрыва, а кроме Захарченко погиб еще один человек. Читайте все подробности ликвидации Захарченко в Донецке.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что из-за убийства главаря "ДНР" встречи "нормандской четверки" не будет. Он считает, что убийство Захарченко является провокацией, направленной на срыв Минских договоренностей.