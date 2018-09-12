"Кино" для любителей боярышника: офицер ВСУ высмеял очередной фейк боевиков

Украинские военные продолжают развенчивать фейки и постановочные видео боевиков, снятые для дискредитации Вооруженных сил, добровольческого движения и спецслужб Украины.

Об этом из таких случаев офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.

Он напомнил снятый боевиками супер-мега-блокбастер о якобы штурме и задержания на базе "Правого сектора" воинов-добровольцев. "Тогда большинство пользователей соцсетей поняли, что это низкопробный фейк "Дырлявуда" для любителей "русского мира" и настойки боярышника", – иронизирует офицер.

"Но были и хомячки, которые сразу стали репостить данный фейк с их постоянной "зрадонькой", что власть уничтожает патриотов, а после разоблачения – быстренько чистили свои странички от данной публикации", – продолжает "Штирлиц".

По его словам, прошло немного времени и в сети всплыли фото боевой "техники СБУ", якобы участвовавшей в фееричном "штурме" базы.

"Бинго, обучение саперной роты 1-го армейского корпуса Дырляндии во время проведения "патриотической" военно-тактической игры "Заря" в Донецке", – развенчал очередной фейк боевиков офицер ВСУ.









Напомним, ранее сайт "Сегодня" со ссылкой на разведку Министерства обороны Украины сообщал, что Россия снимает новые фейки о Донбассе. Для фабрикации искаженной информации часть отснятых материалов монтируется в форме видео, якобы снятых на мобильные телефоны местных жителей.