Уничтожены 10 боевиков, 13 – ранены: появилось видео мощного удара ВСУ

Бойцы ООС в районе Докучаевска задали знатную трепку противнику и нанесли ему огромный урон

Фото: Минобороны Украины

Украинские военные нанесли большой урон противнику на Донбассе, уничтожив огневые позиции и с десяток боевиков. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, бойцы ООС в районе Докучаевска провели успешную операция при помощи противотанкового ракетного комплекса.

"Результатом, по данным разведки, стало уничтожение трех огневых точек российско-оккупационных войск. Безвозвратные потери противника составили 10 человек, санитарные (раненные) 13 человек", – сообщил "Штирлиц".

Видео: Facebook

Отметим, что украинская армия регулярно дает жесткие "ответки" врагу за постоянные обстрелы. Как сообщали новости "Сегодня", недавно украинские военные нанесли мощный удар по боевикам в районе населенного пункта Катериновка (Луганская область) и отомстили за гибель своего побратима. Смотрите видео, как ВСУ мощно накрыли позиции врага.

А тем временем, как сообщал штаб Объединенных сил, 24 июня вооруженные формирования Российской Федерации 44 раза нарушили режим прекращения огня. Из них пятнадцать раз – с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате боевых действий были ранены двое военнослужащих, еще двое травмированы.

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