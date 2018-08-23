Обострение на Донбассе: в штабе ООС рассказали о потерях

Сегодня, 23:38

В результате боевых действий погибло пятеро защитников Украины, еще семеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения

Фото: Минобороны
Фото: Минобороны

Пятеро военнослужащих Объединенных сил погибли в четверг в результате боевых действий на востоке Украины.

"На протяжении текущих суток, с 7 до 18 часов русские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, четыре обстрела были осуществлены с применением артиллерии и минометов. Всего в результате боевых действий погибло пятеро защитников Украины, еще семеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – говорится в сводке, опубликованной на странице штаба Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Напомним, в пятичасовом бою у поселка Желобок Луганской области, где противник попытался захватить наблюдательные пункты ВСУ вдоль трассы "Бахмутка", украинские военные уничтожили 12 боевиков, еще 17 получили ранения.

Также мы писали, что на Донбассе пророссийские боевики обстреляли из снайперских винтовок КПВВ "Майорское". В результате обстрела был поврежден один из модулей, в котором на тот момент украинские пограничники осуществляли пропускные операции граждан через линию разграничения.

Ранее президент Петр Порошенко рассказал о больших потерях боевиков. Ранее было известно, что ВСУ уничтожили восемь боевиков и еще более десяти отправили в больницу. 
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