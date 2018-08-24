Стали известны имена погибших в бою на Бахмутке

Стали известны имена украинских бойцов, которые погибли во время пятичасового боя у поселка Желобок Луганской области, где противник попытался захватить наблюдательные пункты ВСУ вдоль трассы "Бахмутка".

Тогда украинские военные уничтожили 12 боевиков, еще 17 получили ранения.

"Тяжелый день. Таких давно не было. Праздник, пропитанный кровью. Так же, как и флаг, ради которого погибли эти ребята. Командир роты 128 горно-пехотной бригады, крымчанин Георгий Ольховский. Бойцы батальона "Айдар" Марьян Найда, Тарас Проценко, Михаил Щербанюк и Андрей Чирва", – сообщил в Facebook имена погибших журналист Андрей Цаплиенко.

Фото: Facebook

Напомним, в пятичасовом бою у поселка Желобок Луганской области, где противник попытался захватить наблюдательные пункты ВСУ вдоль трассы "Бахмутка", украинские военные уничтожили 12 боевиков, еще 17 получили ранения.

Также мы писали, что на Донбассе пророссийские боевики обстреляли из снайперских винтовок КПВВ "Майорское". В результате обстрела был поврежден один из модулей, в котором на тот момент украинские пограничники осуществляли пропускные операции граждан через линию разграничения.

Ранее президент Петр Порошенко рассказал о больших потерях боевиков. Ранее было известно, что ВСУ уничтожили восемь боевиков и еще более десяти отправили в больницу.



