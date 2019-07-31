Перемирие в зоне конфликта в Донбассе вступило в силу в полночь 21 июля

/ Фото: AFP

Контактная группа обсудит дальнейшее разведение сил на Донбассе https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81 2019-07-31T01:18:36+03:00 Донбасс Перемирие в зоне конфликта в Донбассе вступило в силу в полночь 21 июля

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе должны продолжить в среду работу, начатую две недели назад, когда в преддверии парламентских выборов в Украине состоялось, предыдущее заседание. Тогда сторонам удалось согласовать введение режима прекращения огня, восстановление моста у Станицы Луганской, необходимость продолжить разведение сил и начать юридическую подготовку к обмену пленными.

Перемирие в зоне конфликта на Донбассе вступило в силу в полночь 21 июля. На переговорах Контактной группы 17 июля его назвали бессрочным и впервые согласовали дополнительные меры по повышению эффективности соблюдения перемирия, включающие запрещение любого ведения огня, а также ответственность за нарушение режима тишины.

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Правда, полной тишины добиться пока не удалось. Ежедневно продолжают поступать сообщения о продолжающихся обстрелах.

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Ранее сообщалось, что во время недавней встречи в "нормандском формате" сторонам удалось договориться до нового перемирия на Донбассе, а также о новых участках для разведения сил и средств. Об этом рассказал на брифинге заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко.

Кроме того, Пристайко называл условие для встречи Зеленского и Путина в "нормандском формате". Следующая встреча в "нормандском формате" снова пройдет без лидеров стран. Дипломат назвал причину.

Смотрите также в видеосюжете, как в июне проходил процесс разведения сил в Станице Луганской:

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