Контактная группа обсудит дальнейшее разведение сил на Донбассе

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе должны продолжить в среду работу, начатую две недели назад, когда в преддверии парламентских выборов в Украине состоялось, предыдущее заседание. Тогда сторонам удалось согласовать введение режима прекращения огня, восстановление моста у Станицы Луганской, необходимость продолжить разведение сил и начать юридическую подготовку к обмену пленными.
Перемирие в зоне конфликта на Донбассе вступило в силу в полночь 21 июля. На переговорах Контактной группы 17 июля его назвали бессрочным и впервые согласовали дополнительные меры по повышению эффективности соблюдения перемирия, включающие запрещение любого ведения огня, а также ответственность за нарушение режима тишины.
Правда, полной тишины добиться пока не удалось. Ежедневно продолжают поступать сообщения о продолжающихся обстрелах.
Ранее сообщалось, что во время недавней встречи в "нормандском формате" сторонам удалось договориться до нового перемирия на Донбассе, а также о новых участках для разведения сил и средств. Об этом рассказал на брифинге заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко.
Кроме того, Пристайко называл условие для встречи Зеленского и Путина в "нормандском формате". Следующая встреча в "нормандском формате" снова пройдет без лидеров стран. Дипломат назвал причину.
Смотрите также в видеосюжете, как в июне проходил процесс разведения сил в Станице Луганской:
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