КПВВ на Донбассе перешли на зимний режим работы

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Начиная с 1 декабря время осуществления контрольно-проверочных и пропускных мероприятий на КПВВ с 08:00 до 17:00

фото: police.dn.ua
фото: police.dn.ua

Пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщает, что с 1 декабря контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе перешли на зимний режим работы.

Начиная с 1 декабря время осуществления контрольно-проверочных и пропускных мероприятий на КПВВ с 08:00 до 17:00.

Переход осуществляется на КПВВ на таких автомобильных дорогах: дорожный коридор Стаханов – Золотое – Горное – Лисичанск – КПВВ Золотой; дорожный коридор Горловка – Бахмут – КПВВ Майорское; дорожный коридор Донецк – Курахово – КПВВ Марьинка; дорожный коридор Донецк – Мариуполь (через Мариуполь) – КПВВ Новотроицкое; дорожный коридор Новоазовск – Покровск – Талаковка – Мариуполь – КПВВ Гнутово (с. Пищевик); дорожный коридор Станица Луганская – Счастье – Новоайдар – КПВВ Станица Луганская.

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Кроме того, объединенные силы ужесточили контроль над линией разграничения на ДонбассеОграничения, введенные Украиной по усилению контроля на государственной границе с Россией (и админгранице с оккупированным Крымом), отвечают текущим оперативным задачам в условиях объявленного военного положения в 10 областях государства.

Как сообщалось, глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал на совещании у главы государства заявлял, что в пунктах пропуска осуществляются усиленные меры контроля. "Прежде всего, в отношении граждан Российской Федерации. Не пропускаются граждане РФ в возрасте от 16 до 60 лет мужского пола", – сообщал он.

В свою очередь президент Петр Порошенко отмечал, что эти меры должны помешать России формировать отряды частных армий на украинской территории.
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