Боевики обстреляли пропускной пункт "Майорское" на Донбассе

Сегодня, 01:19

По данным СЦКК, пуля пробила внешнюю стенку модуля и застряла в его внутренней перегородке

Фото: пресс-центр ООС (иллюстрация)
Фото: пресс-центр ООС (иллюстрация)

Вечером 27 ноября пророссийские боевики обстреляли контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Майорское". Об этом проинформировала украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня на Донбассе (СЦКК) на странице штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Вооруженные формирования РФ со стороны Горловки обстреляли из стрелкового оружия различного калибра контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Майорское". Факт обстрела сразу был зафиксирован дежурной сменой украинских пограничников. На следующий день перед началом работы КПВВ "Майорское" пограничники обнаружили сквозное отверстие в правой наружной стенке и частичное повреждение внутренней перегородки модуля паспортного контроля №54 КПВВ от попадания пули неопределенного калибра", – говорится в сообщении.

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По данным СЦКК, пуля пробила внешнюю стенку модуля и застряла в его внутренней перегородке.

"Человеческих жертв и ранений удалось избежать, так как КПВВ "Майорское" в ночное время суток не работает", – отметили в совместном центре.

Напомним, 26 ноября боевики 18 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения.

А 25 ноября ситуация на Донбассе оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. В девяти случаях противник применил запрещенное "Минском" вооружение.
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Источник:

"Сегодня"

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