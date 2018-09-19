КПВВ на линии столкновений: на Донбассе модернизируют пункты пропуска

На линии столкновений в зоне операции Объединенных сил на Донбассе началась модернизация контрольных пунктов въезда-выезда. Первым стал КПВВ "Марьинка", где установили покрытие для защиты военных и местных жителей от дождя и жары, а также обустроили санитарные комнаты с водой.

На КПВВ появился крытый зал ожидания, а площадка для досмотра автомобилей больше не находится под открытым небом: пересекать контрольно-пропускной пункт "Марьинка" стало быстрее и удобнее.

"Конечно, сейчас лучше сделали. Намного. Да и вообще построили, благоустроили. Вообще нормально. Пропускной хороший пункт сделали. Быстро проходим все. – По времени очень быстро. 15-20 минут. День, солнце, жара на улице сильная была", – порадовались местные жители.

Легче стало и пограничникам, которые до модернизации работали по 8-10 часов под дождем и палящим солнцем.

"Заезжает транспортное средство, если плохие погодные условия: дождь, снег, жара, то ты под машину не залезешь, не заглянешь нормально под капот. Дождь заливает, снег засыпает. – А сейчас? – Сейчас все хорошо", – отметил Сергей Ковальчук, военнослужащий Краматорского пограничного отряда.

Однако есть и недоработки: санитарные модули, хоть и оснастили водой, и даже приспособили их для людей с ограниченными возможностями, но пандусы не установили.

"Зал ожидания, который на данное время не оборудован отоплением, сейчас эту проблему также будем решать, и предусматривать в дальнейшем, в конструкции будущих КПВВ", – признал Александр Куць, руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации.

На реконструкцию израсходовали 11 миллионов гривен, отчитались чиновники. И говорят, что теперь в планах – модернизировать еще три контрольных пункта в Донецкой области. Строить будут из материалов, которые можно легко и быстро разобрать, на случай, если пункт пропуска придется переносить в другое место.

Напомним, ранее мы сообщали о трагедии, которая произошла 18 сентября во время прохождения паспортного контроля в пункте въезда-выезда "Станица Луганская", где толпа травмировала 66-летнюю женщину.

Ранее контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской на Донбассе возобновил свою работу, а его пропускные возможности выросли вдвое – до 12 тысяч человек.

Кроме того, пограничники рассказали о ситуации на пунктах въезда-выезда на Донбассе.