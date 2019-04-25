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"Паспортный" указ Путина сравнили с действиями нацистской Германии

Сегодня, 13:40

Путин применил "право земли, или территории", чем нарушил территориальную целостность и суверенитет Украины, говорит Зеркаль

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: AFP

Упрощенное предоставление российского гражданства жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не только создает политический кризис, но и нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины. Об этом в Facebook заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Она напомнила, что есть два классических принципа, по которым каждое государство самостоятельно определяет круг лиц для возможности наделения гражданством: jus sanguinis (право крови, или происхождения) и jus soli (право земли, или территории).

По словам Елены Зекаль, президент России Владимир Путин в своем указе применил принцип земли, или территории, чем нарушил территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Указ нарушает один из краеугольных принципов международного права – ex injuria jus non oritur – правонарушения не могут быть основой для прав", - написала она.

Замглавы МИД Украины указала, что именно РФ виновна в создании гуманитарного кризиса на Донбассе всеми возможными способами, в том числе, через финансирование терроризма и непосредственную оккупацию, и ни при каких обстоятельствах РФ не вправе предоставлять украинцам российское гражданство в "гуманитарных целях".

Она считает, такой указ Путина грубо нарушает принцип неухудшения конфликта (non-aggravation).

Зеркаль также подвергает сомнению "добровольность" механизма получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО, приводя в качестве примера ситуацию в Крыму.

"Граждане Украины, которые отказались от навязанного им гражданства РФ, стали жертвами дискриминации. Эти нарушения являются предметом судебного разбирательства в Международном Суде ООН", – пояснила она.

Кроме того, замглавы МИД Украины напомнила, что в свое время нацистская Германия активно использовала практику предоставления гражданства на оккупированных территориях в Европе.

Зеркаль убеждена, что рано или поздно Российская Федерация понесет ответственность как государство за эти и другие неправомерные действия, каким бы сложным и долгим этот процесс не казался, и какой бы ни была международная политическая конъюнктура.

Напомним, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

Как сообщалось, сам Путин придумал объяснение выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Он отметил, что жители оккупированных Россией территорий не могут "передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и права".

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение о паспортах РФ на Донбассе юридически ничтожно и должно быть отменено. В ведомстве акцентировали, что Россия в очередной раз нарушила территориальную целостность Украины.

В связи с такими действиями агрессора, сегодня в Нью-Йорке состоится срочное заседание Совбеза ООН по данному вопросу. Заседание начнется в 22:00 по Киеву.


Как известно, в феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.


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Тег Путин, Донбасс, паспорт, Зеркаль

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