Машина патрульной полиции в Волновахе сбила женщину на переходе

56-летнюю женщину сначала отбросило на капот, а потом – на дорогу

В Донецкой области автомобиль патрульной полиции Волновахи сбил женщину, которая переходила дорогу по "зебре". 56-летнюю пострадавшую вначале подняло на капот, а потом отбросило на обочину. После столкновения машина проехала еще несколько метров.

Патрульную, которая управляла автомобилем, отстранили от службы, а пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали. Ведется служебное расследование.

Ранее мы сообщали о том, как вечером 13 сентября в Бердянске произошла авария с участием трех автомобилей – ВАЗ 2102, Daewoo Nexia и полицейского Chevrolet Niva. В результате ДТП за помощью медиков обратился один человек – сотрудник Бердянской полиции.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сетовал на увеличение количества смертельных случаем на дорогах Украины. По его словам, на дорогах Украины погибает больше людей, чем на войне. Он призвал депутатов принять соответствующие законы для усмирения лихачей на дорогах и нетрезвых водителей.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко ранее предложил жесткие меры за смертельные ДТП и серьезно усилить наказание за преступления на дороге. Он хочет, чтобы условное наказание заменили на тюремный срок.