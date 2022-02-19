Оккупанты обстреляли пожарную часть на Донбассе – есть пострадавшие

В ГСЧС также добавили, что на Донбассе оккупанты повредили 11 жилых домов

На Донбассе обострилась ситуация / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошлые сутки, 18 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил в результате вражеского обстрела пострадали два спасателя.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС.

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"Совершено 74 обстрела по 39 населенным пунктам Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.

В результате обстрелов населенных пунктов повреждены:

Донецкая область – 9 жилых домов.

Луганская область – 2 частных жилых дома и 1 админздание ДПРЧ-32.

В ГСЧС также сообщили, что в результате вражеского обстрела пожарной части пострадали два спасателя.

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Сегодня, 19 февраля, примерно в 11:35 в Счастьинском районе Луганской области произошел обстрел. В результате обстрела из стрелкового оружия были повреждены ворота третьего хода Государственной пожарно-спасательной части-32.

Обострение на Донбассе

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