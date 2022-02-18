В центре Донецка прогремел мощный взрыв – СМИ

В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Взрыв произошел в нескольких десятках метров от здания "правительства ДНР".

Об этом сообщают РИА Новости.

Местные жители Донецка подтвердили корреспонденту "Сегодня", что слышали звук взрыва.

"Был похож на звук исходящего снаряда, но понимаю, что случилось что- то другое. Только что увидел в местных пабликах, что, якобы, взорвалась или взорвали чью-то машину", – сообщил нам дончанин, проживающий относительно недалеко от центра.