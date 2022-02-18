В центре Донецка прогремел мощный взрыв – СМИ

В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Взрыв произошел в нескольких десятках метров от здания "правительства ДНР".
Об этом сообщают РИА Новости.
Местные жители Донецка подтвердили корреспонденту "Сегодня", что слышали звук взрыва.
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"Был похож на звук исходящего снаряда, но понимаю, что случилось что- то другое. Только что увидел в местных пабликах, что, якобы, взорвалась или взорвали чью-то машину", – сообщил нам дончанин, проживающий относительно недалеко от центра.
Какая ситуация на Донбассе?
- Около города Счастье Луганской области утром 17 февраля пророссийские оккупанты обстреляли села Старый Айдар и Лобачово. Всех жителей Счастьенской ОТГ попросили не выходить на улицу, находиться в помещениях и вблизи укрытий.
- Утром российские оккупационные войска усилили обстрелы на Донбассе. Ударили по Станице Луганской и окрестностям. После обстрела примерно в 8:50 снаряды прилетели в детский сад "Казка" на улице Пионерской, 22, в Станице Луганской. В это время там были дети и сотрудники. Как стало известно, 8 детей были эвакуированы из детского сада. Также ранены 2 женщины и мужчина – их госпитализировали.
- По состоянию на 17 февраля половина Станицы Луганской осталась без электричества в результате масштабного обстрела российскими оккупантами. Местных жителей сейчас эвакуируют в укрытие.
Укрзализныця сообщила об обстреле ж/д станции Кондрашевская-Новая в Луганской области, однако сейчас станция и депо продолжают работу.
- Также произошел обстрел со стороны временно оккупированной территории по населенному пункту Врубовка, в результате один снаряд попал во двор Врубовского лицея.
В Новой Кондрашовке Луганской области, что является районом Станицы Луганской, 17 февраля слышны взрывы и выстрели российских оккупантов. Местные жители записывают и публикуют видео опасных моментов.
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Кроме того, во время обстрела Марьинки мирная жительница получила множественные ранения. 64-летнюю женщину доставили с травмами в больницу.
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