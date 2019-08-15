ВСУ отомстили за обстрел Марьинки: появилось видео уничтожения боевиков на терриконе

Враг получил жесткую «ответку» еще в июне, до перемирия, но видео появилось только сейчас

Скриншот

Волонтерский фонд "Вернись живым" опубликовал видео уничтожения позиции боевиков, которые корректировали огонь по мирным жителям.

Волонтеры на своей странице в Facebook напомнили, что украинские военные отомстили боевикам за то, что те в июне обстреляли Марьинку. Тогда пострадали четыре гражданских человека, среди которых – 86-летний дедушка и 9-летняя девочка.

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"Так вот, боевики сидели на терриконе, и из него корректировали огонь по жилым кварталам города. На этом видео (которое сняли еще до так называемого режима тишины) вы видите, что после того случая сделали с вражеской позицией бойцы ВСУ. Одним точным выстрелом они уничтожили ее основания и отомстили корректировщикам за своих людей", – говорится в сообщении.

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Видео: Facebook

Как сообщали новости "Сегодня", 14 июня боевики из артиллерии ударили по Марьинке, среди пострадавших был и ребенок. Пенсионер, две женщины и 9-летняя девочка попали с различными повреждениями в больницу. После обстрела вражеская артиллерия скрылась в жилых кварталах Донецка, чтобы избежать ответного огня ВСУ.

Отметим, что еще до наступления "хлебного" перемирия украинская армия давала жесткие "ответки" врагу за обстрелы. Мы писали, как ВСУ на Луганском направлении ювелирно точно разбомбили позиции боевиков. Бойцы 54-й бригады нанесли серьезнейший урон врагу, сравняв до основания некоторые постройки и склад с боеприпасами.

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