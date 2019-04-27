Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

МИД Германии выразил соболезнования относительно взрыва на шахте "Схидкарбон"

27 апреля, 16:34

Соответствующее сообщение опубликовали в Twitter

Фото: Facebook Eugeny Spirin
Фото: Facebook Eugeny Spirin.

МИД Германии выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте "Схидкарбон" в Луганской области. На шахте произошел взрыв метана, в результате которого погибли 17 горняков.

"Мы потрясены сообщениями с востока Украины, где в результате взрыва на шахте, судя по всему, погибли люди. Мыслями мы находимся с семьями погибших", — говорится в опубликованном в субботу в сообщении внешнеполитического ведомства ФРГ в Twitter.

На момент аварии в шахте находились 20 человек. Трое шахтеров вышли на поверхность, тела остальных достали спасатели. Кроме того, сообщалось, что авария произошла на глубине около 300 метров.

Также мы писали, что причиной взрыва на шахте "Схидкарбон" под Луганском стало нарушение техники безопасности. Об этом заявил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский. Также он отметил, что взрыв на шахте был не один. После первого мощного взрыва прогремело еще два локальных.

Раньше в Донецкой области в шахте города Красноармейск произошел взрыв. В результате погиб один шахтер и еще двое получили тяжелые травмы. В результате перекоса работники предприятия упали в зумпф вентиляционного ствола, из-за чего один из проходчиков скончался.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег взрыв, шахта, погибшие, горняки

Вы сейчас просматриваете новость " МИД Германии выразил соболезнования относительно взрыва на шахте "Схидкарбон"". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Житомирской области столкнулись две фуры: погиб молодой водитель

Сегодня, 12:03

Предварительно, один из водителей уснул за рулем

Взрыв на шахте в Луганской области: число погибших возросло до 13

Сегодня, 07:45

Поиски еще четырех горняков продолжаются

На Шри-Ланке из-за перестрелки погибло 15 человек

Сегодня, 06:18

Среди погибших из-за перестрелки на Шри-Ланке оказалось шестеро детей

В Николаеве едва не взорвалась заправка: появились подробности

Вчера, 17:46

Полицейские перекрыли движение транспорта, энергетики отключили сеть и обесточили все дома рядом

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Как разместить все необходимое в крошечном санузле

Крупнейшая катастрофа в истории Земли случилась в Сибири

Очаровательная итальянка: эффектные фото

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней

12 животных, которые хранят верность партнеру всю жизнь

Глаз не отвести: фанатка шоссе Элиза Скарлатта во всей красе

Ученые просветили рентгеном шифровальную машину «Энигма»

Куркума спасет больные суставы

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

15 самых жутких и странных существ на планете

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

Вчера, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

Вчера, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Виновникам ДТП собираются смягчить приговор: кого будут отпускать с места аварии

25 апреля, 07:00

Нардепы предлагают суду оправдывать тех, кто не нарушал ПДД

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

Как тело Мадонны наказало ее за десятилетия суровых нагрузок

8 вещей, которые мужчины делают с женщиной, которую разлюбили

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма