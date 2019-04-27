МИД Германии выразил соболезнования относительно взрыва на шахте "Схидкарбон"

Соответствующее сообщение опубликовали в Twitter

Фото: Facebook Eugeny Spirin.

МИД Германии выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте "Схидкарбон" в Луганской области. На шахте произошел взрыв метана, в результате которого погибли 17 горняков.

"Мы потрясены сообщениями с востока Украины, где в результате взрыва на шахте, судя по всему, погибли люди. Мыслями мы находимся с семьями погибших", — говорится в опубликованном в субботу в сообщении внешнеполитического ведомства ФРГ в Twitter.

На момент аварии в шахте находились 20 человек. Трое шахтеров вышли на поверхность, тела остальных достали спасатели. Кроме того, сообщалось, что авария произошла на глубине около 300 метров.

Также мы писали, что причиной взрыва на шахте "Схидкарбон" под Луганском стало нарушение техники безопасности. Об этом заявил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский. Также он отметил, что взрыв на шахте был не один. После первого мощного взрыва прогремело еще два локальных.

Раньше в Донецкой области в шахте города Красноармейск произошел взрыв. В результате погиб один шахтер и еще двое получили тяжелые травмы. В результате перекоса работники предприятия упали в зумпф вентиляционного ствола, из-за чего один из проходчиков скончался.

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