На Донбассе боевики обстреливают ВСУ – ранены двое украинских военных

Вооруженные формирования Российской Федерации снова нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников. Ранены двое украинских военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.
"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное. Для прекращения огневой активности врага наши воины применили дежурные огневые средства", – пишут в сообщении.
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О действиях оккупантов сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Сейчас украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.
Год режима прекращения огня
27 июля 2020 года вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. О нем договорились на заседании Трехсторонней контактной группы. Согласно ему, перемирие должны соблюдать до полного урегулирования вооруженного конфликта на территории Донбасса.
Однако, как пишет ТКГ, с 27 июля 2020 года до 27 июля 2021 года зафиксировано 1995 обстрелов погибли 45 бойцов ВСУ, еще 163 получили ранения.
Ранее мы сообщали, что:
- боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и ранили местного жителя.
- боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке сохраняется большое количество химикатов. Противник атаковал из запрещенного тяжелого вооружения.