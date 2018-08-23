На Донбассе боевики обстреляли КПВВ "Майорское"

На Донбассе пророссийские боевики обстреляли из снайперских винтовок КПВВ "Майорское". Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"Сегодня, в 15:48, со стороны временно оккупированной территории с 7,62 мм снайперских винтовок велся обстрел по КПВВ "Майорское"", – говорится в сообщении.

В результате обстрела был поврежден один из модулей, в котором на тот момент украинские пограничники осуществляли пропускные операции граждан через линию разграничения.

"Командующим Объединенных сил введен режим "Красный". Гражданских лиц эвакуировали в безопасное место, личный состав занял боевые позиции. Пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет", – отметили в ООС.

Мы уже писали о том, что попытка боевиков захватить наблюдательные посты ВСУ вдоль Бахмутской трассы в Луганской области обернулась для самих боевиков т.н. "ЛНР" потерями в пятичасовом бою.

Напомним, что в результате боя в районе села Крымское в Луганской области погибли четверо украинских военнослужащих, семеро получили ранения.