На Донбассе боевики обстреляли КПВВ "Майорское"
Российские наемники применили снайперские винтовки
Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС
На Донбассе пророссийские боевики обстреляли из снайперских винтовок КПВВ "Майорское". Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
"Сегодня, в 15:48, со стороны временно оккупированной территории с 7,62 мм снайперских винтовок велся обстрел по КПВВ "Майорское"", – говорится в сообщении.
В результате обстрела был поврежден один из модулей, в котором на тот момент украинские пограничники осуществляли пропускные операции граждан через линию разграничения.
"Командующим Объединенных сил введен режим "Красный". Гражданских лиц эвакуировали в безопасное место, личный состав занял боевые позиции. Пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет", – отметили в ООС.
Мы уже писали о том, что попытка боевиков захватить наблюдательные посты ВСУ вдоль Бахмутской трассы в Луганской области обернулась для самих боевиков т.н. "ЛНР" потерями в пятичасовом бою.
Напомним, что в результате боя в районе села Крымское в Луганской области погибли четверо украинских военнослужащих, семеро получили ранения.
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