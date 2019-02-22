На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери

В ходе боевых действий ранения получили трое украинских военнослужащих

За сутки в зоне ООС обошлось без потерь в рядах ВСУ. Фото: Facebook

На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/529/8f4/5c55298f404fd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/529/8f4/5c55298f404fd.jpg 2019-02-22T07:22:00+02:00 Донбасс В ходе боевых действий ранения получили трое украинских военнослужащих

За минувшие сутки, 21 февраля, на Донбассе пророссийские боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"21 февраля российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностям, было применено 4 раза", – говорится в сообщении.

В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия боевики вели огонь районе Водяного. Минометы калибра 82 мм были применены у населенного пункта Пески, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие – у Павлополя.

Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса, минометов калибра 82 мм и минометов 120-го калибра у Крымского.

"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств. По данным разведки, 21 февраля трое оккупантов уничтожены и четверо ранены", – рассказали в ООС.

Напомним, 20 февраля, боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них 11 раз – из запрещенного "Минском" вооружения.

А 19 февраля, боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня. При этом 15 раз применили запрещенное Минском оружие. Однако потом онигорько пожалели: шестеро оккупантов были уничтожены и ранены .

Также сайт "Сегодня" показал видео уничтожения снайпера боевиков и рассказал подробности операции.

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